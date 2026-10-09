Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e o que fecha em BH

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12/10), altera o funcionamento de alguns serviços, como shoppings e bancos. Serviços essenciais como Hospitais e UPAs mantêm o funcionamento normal. No mesmo dia é comemorado o Dia das Crianças, que contará com programação especial na capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Saúde

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionarão normalmente 24 horas. Já Centros de referência não funcionarão.

Comércio e Shoppings

As lojas de Belo Horizonte poderão funcionar na segunda-feira (12/10), desde que cumpram as regras previstas na convenção coletiva de trabalho. Nos shoppings, os horários variam conforme o estabelecimento, segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

Supermercados

Conforme informações oficiais da Associação Mineira de Supermercados (Amis), os supermercados poderão funcionar normalmente. A orientação, porém, é que o consumidor consulte cada unidade para confirmar os horários de abertura e fechamento.

Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial na segunda-feira (12/10). Os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e Pix. Contas de consumo com vencimento no feriado poderão ser pagas no próximo dia útil sem juros ou multa. A regra não vale para tributos e impostos, que devem ser pagos antecipadamente para evitar encargos.

Lazer

Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica): abertos

Horário: das 8h às 17h (entrada até 16h)

Ingressos: venda somente nas bilheterias

Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo): aberto

Horário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h

Ingressos: adquiridos à parte, na bilheteria do espaço

Parques municipais

Na segunda-feira (12/10), todos os parques abaixo terão o horário de funcionamento de domingo:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Parque Jacques Cousteau

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Mirante do Mangabeiras

Parque das Mangabeiras

Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

Parque do Bairro Planalto

Parque Municipal Mantiqueira

*Estagiária sob supervisão