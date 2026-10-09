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Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e o que fecha em BH

Serviços essenciais funcionam normalmente, mas outros têm alterações; cidade também terá programação especial pelo Dia das Crianças

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CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
09/10/2026 14:51

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Na foto, crianças brincam no Parque Municipal
Parque Municipal, no Centro de BH, funcionará no horário de domingo no feriado de 12 de outubro crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12/10), altera o funcionamento de alguns serviços, como shoppings e bancos. Serviços essenciais como Hospitais e UPAs mantêm o funcionamento normal.  No mesmo dia é comemorado o Dia das Crianças, que contará com programação especial na capital mineira.

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Saúde 

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionarão normalmente 24 horas. Já Centros de referência não funcionarão.  

Comércio e Shoppings 

As lojas de Belo Horizonte poderão funcionar na segunda-feira (12/10), desde que cumpram as regras previstas na convenção coletiva de trabalho. Nos shoppings, os horários variam conforme o estabelecimento, segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

Supermercados 

Conforme informações oficiais da Associação Mineira de Supermercados (Amis), os supermercados poderão funcionar normalmente. A orientação, porém, é que o consumidor consulte cada unidade para confirmar os horários de abertura e fechamento.

Bancos

As agências bancárias não terão atendimento presencial na segunda-feira (12/10). Os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e Pix. Contas de consumo com vencimento no feriado poderão ser pagas no próximo dia útil sem juros ou multa. A regra não vale para tributos e impostos, que devem ser pagos antecipadamente para evitar encargos.

Lazer 

  • Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica): abertos
  • Horário: das 8h às 17h (entrada até 16h)
  • Ingressos: venda somente nas bilheterias
  • Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo): aberto
  • Horário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h
  • Ingressos: adquiridos à parte, na bilheteria do espaço

Parques municipais 

Na segunda-feira (12/10), todos os parques abaixo terão o horário de funcionamento de domingo:

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  • Parque Jacques Cousteau
  • Parque Municipal Américo Renné Giannetti
  • Parque Bandeirante Silva Ortiz
  • Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
  • Parque da Vila Pantanal
  • Parque da Vila Santa Sofia
  • Parque do Bairro Diamante (Colina)
  • Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
  • Parque do Conjunto Estrela Dalva
  • Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
  • Parque Ecológico Pedro Machado
  • Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
  • Parque Elias Michel Farah
  • Parque Municipal Tião dos Santos
  • Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
  • Parque da Matinha
  • Parque Professor Guilherme Lage
  • Parque do Bairro Jardim Leblon
  • Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
  • Parque Ecológico do Bairro Universitário
  • Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
  • Parque Nossa Senhora da Piedade
  • Parque Primeiro de Maio
  • Parque Aggeo Pio Sobrinho
  • Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
  • Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
  • Parque da Serra do Curral
  • Mirante do Mangabeiras
  • Parque das Mangabeiras
  • Maurício Campos
  • Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
  • Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
  • Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
  • Parque Mata das Borboletas
  • Parque Mosteiro Tom Jobim
  • Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
  • Parque Rosinha Cadar
  • Parque Amílcar Vianna Martins
  • Parque Cássia Eller
  • Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
  • Parque Ecológico Renato Azeredo
  • Parque-Escola Jardim Belmonte
  • Parque Fernão Dias
  • Parque Real
  • Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
  • Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
  • Parque Alexander Brandt
  • Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
  • Parque do Bairro Planalto
  • Parque Municipal Mantiqueira

*Estagiária sob supervisão

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