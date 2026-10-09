Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e o que fecha em BH
Serviços essenciais funcionam normalmente, mas outros têm alterações; cidade também terá programação especial pelo Dia das Crianças
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O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12/10), altera o funcionamento de alguns serviços, como shoppings e bancos. Serviços essenciais como Hospitais e UPAs mantêm o funcionamento normal. No mesmo dia é comemorado o Dia das Crianças, que contará com programação especial na capital mineira.
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Saúde
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionarão normalmente 24 horas. Já Centros de referência não funcionarão.
Comércio e Shoppings
As lojas de Belo Horizonte poderão funcionar na segunda-feira (12/10), desde que cumpram as regras previstas na convenção coletiva de trabalho. Nos shoppings, os horários variam conforme o estabelecimento, segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).
Supermercados
Conforme informações oficiais da Associação Mineira de Supermercados (Amis), os supermercados poderão funcionar normalmente. A orientação, porém, é que o consumidor consulte cada unidade para confirmar os horários de abertura e fechamento.
Bancos
As agências bancárias não terão atendimento presencial na segunda-feira (12/10). Os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e Pix. Contas de consumo com vencimento no feriado poderão ser pagas no próximo dia útil sem juros ou multa. A regra não vale para tributos e impostos, que devem ser pagos antecipadamente para evitar encargos.
Lazer
- Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica): abertos
- Horário: das 8h às 17h (entrada até 16h)
- Ingressos: venda somente nas bilheterias
- Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo): aberto
- Horário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h
- Ingressos: adquiridos à parte, na bilheteria do espaço
Parques municipais
Na segunda-feira (12/10), todos os parques abaixo terão o horário de funcionamento de domingo:
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- Parque Jacques Cousteau
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti
- Parque Bandeirante Silva Ortiz
- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante (Colina)
- Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
- Parque do Bairro Jardim Leblon
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
- Parque da Serra do Curral
- Mirante do Mangabeiras
- Parque das Mangabeiras
- Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amílcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
- Parque Alexander Brandt
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
- Parque do Bairro Planalto
- Parque Municipal Mantiqueira
*Estagiária sob supervisão