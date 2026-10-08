BH tem programação voltada para as crianças neste fim de semana

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

No embalo do 12 de outubro, Dia das Crianças, a agenda cultural de Belo Horizonte está repleta de programas voltados para a garotada neste fim de semana. Atividades ao ar livre, peças de teatro, recreação, oficinas e outras ações acontecem em diferentes espaços da cidade entre esta sexta-feira (9/10) e a próxima segunda.

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Abordagens voltadas para o público infantojuvenil sobre a vida e a obra de ícones da MPB estão em destaque com os espetáculos “Bituca, Milton Nascimento para crianças” e “Tom menor”.



O primeiro é uma premiada montagem carioca que apresenta, de maneira lúdica, passagens da infância do expoente maior do Clube da Esquina, tratando de temas como adoção, pertencimento e preconceito racial.



“Nós nos inspiramos na vida e na obra de Bituca, mas também criamos momentos ficcionais para debater essas questões”, afirma o diretor Diego Morais. O roteiro do musical, que será apresentado segunda-feira, no Palácio das Artes, inclui canções como “Coração de estudante”, “Travessia” e “Maria, Maria”.



MAESTRO SOBERANO

Já “Tom menor”, que ocupa o palco do Teatro Sesiminas no domingo, conjuga música, palhaçaria e humor em uma homenagem à obra de Tom Jobim. Em cena, Mariana Arruda, atriz do grupo Maria Cutia, incorpora a palhaça Begônia para apresentar clássicos como “Águas de março”, “Corcovado” e “Samba de uma nota só”.



Ainda na seara das artes cênicas, o público pode conferir, neste sábado (10/10) e domingo, no Teatro Marília, a peça “Memórias da maleta do professor Jaime”, que propõe uma viagem pela literatura universal.



Dirigida por Leandro Porto, com texto e atuação de Roger Santos, a montagem apresenta um personagem que, com sua maleta-livro, revive encontros com grandes autores, de Ziraldo a Shakespeare.



Outro espetáculo que celebra o Dia das Crianças é “Tistu, o menino do dedo verde”, inspirado no clássico homônimo da literatura infantojuvenil escrito em 1957 pelo francês Maurice Druon. Com direção de Edson Bueno, a peça, que trata de ecologia, estreia neste sábado e segue em cartaz até o dia 25 de outubro, no CCBB-BH.



Além do espetáculo sobre Milton Nascimento no Palácio das Artes, a Fundação Clóvis Salgado abriga outras atividades relativas ao Dia da Criança. Neste sábado, o Cefart promove mais uma edição do projeto Palco Aberto, com a temática “Dia do pequeno artista”.



Música, apresentações teatrais, dança, oficinas, feira de trocas de livros, contação de histórias e outras experiências artísticas tomam conta da Galeria Aberta Amílcar de Castro e do Cine Humberto Mauro, das 10h às 17h.



Atrações teatrais descentralizadas também compõem a programação. A palhaça Brigite Guardô, vivida pela atriz e psicóloga Lilian Amaral, se apresenta hoje, no Centro Cultural Usina Cultural, no bairro Ipiranga, regional Nordeste da cidade.



Já o projeto OcupaZAP 2026 leva ao bairro Serrano, onde fica a sede da ZAP 18, na regional Noroeste, os espetáculos “Três fadas moribundas”, do grupo Bufadas, neste sábado, e “Como a noite apareceu”, da Cia. Ventana de Teatro, no domingo.



Atividades ao ar livre, em praças e parques, também são opções para as crianças e suas famílias neste fim de semana. Uma programação que reúne brincadeiras, oficinas, personagens, gastronomia, apresentação do Bloco Besourinhos – que leva a música dos Beatles para o universo do carnaval, com foco nas crianças – e shows dos grupos Bandacústica, Dom Preto Duo, Neto Meirelles Duo e PutzGrilla ocupa a Praça da Assembleia, ao longo deste sábado (10/10) e domingo, das 10h às 20h, com acesso gratuito.



Na segunda-feira (12/10), o Sesc em Minas promove, no gramado do Parque Municipal, o Cortejo da Alegria, que reúne diferentes linguagens, como circo, dança e performance, com bailarinos, malabaristas e contorcionistas em intervenções marcadas pela interação direta com o público.



No Parque do Palácio, no Mangabeiras, o espaço criativo Movido a Fantasia oferece oficinas e piquenique neste sábado, ao passo que, no domingo, haverá empréstimo gratuito de carrinhos de rolimã e a vivência Brincar sem Brinquedos, conduzida por Flávia Pellegrini.

PARA BRINCAR JUNTOS

Confira opções de atividades para fazer com as crianças neste fim de semana



• Espetáculo “Alegria não se encaixa”, com a palhaça Brigite Guardô, nesta sexta-feira, às 13h30, no Centro Cultural Usina Cultural (rua Dom Cabral, 765, Ipiranga), com entrada gratuita



• Espetáculo “Memórias da maleta do professor Jaime”, neste sábado e domingo, às 16h, no Teatro Marília (Av. Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia), com ingressos a R$ 64 (inteira) e R$ 32 (meia), à venda pelo Sympla



• Programação do Parque do Palácio, com oficinas e piquenique, neste sábado, das 9h30 às 11h; carrinho de rolimã, no domingo, de 9h às 13h, e vivência Brincar sem Brinquedos, também no domingo, de 9h30 às 10h30, no Parque do Palácio (Rua Djalma Guimarães, 161, portaria 2, Mangabeiras), com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda pela Sympla



• Espetáculo “Tistu, o menino do dedo verde”, neste sábado e domingo, às 16h, no Teatro 1 do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do CCBB-BH ou pelo site ccbb.com.br/bh



• Palco Aberto, com o “Dia do pequeno artista”, neste sábado, das 10h às 17h, na Galeria Aberta Amílcar de Castro e no Cine Humberto Mauro, do Palácio das Artes (Vv. Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada gratuita



• Mostra OcupaZAP 2026 - Edição infantil, com os espetáculos “Três fadas moribundas” (foto), do grupo Bufadas, neste sábado, às 17h, e “Como a noite apareceu”, da Cia. Ventana de Teatro, no domingo, às 11h, no espaço ZAP 18 (Rua João Donada, 18, Serrano), com entrada gratuita



• Semana da Criança, com apresentação do Bloco Besourinhos e outras atividades, neste sábado e domingo, de 10h às 20h, na Praça da Assembleia, com entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla



• Espetáculo “Tom menor”, no domingo, às 11h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda pelo Sympla

• Espetáculo “Bituca, Milton Nascimento para crianças”, na segunda-feira (12/10), às 16h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1.537, centro), com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na bilheteria do teatro ou pelo Sympla

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• Cortejo da Alegria do Sesc em Minas, na segunda-feira, das 10h às 11h, no gramado do Parque Municipal (Av. Afonso Pena, 1.377, Centro), com entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos