Confira o line-up do Lollapalooza Brasil 2027
Com anúncio dos artistas que integraram a edição, venda geral do Lolla Pass já começou
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Em comemoração aos seus 15 anos, o Lollapalooza Brasil divulgou nesta quinta-feira (8/10) o line-up da 14ª edição do festival, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).
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O evento contará com Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Sombr e Mochakk. Entre os nomes brasileiros, estão Criolo, Amaro e Dino, Nação Zumbi e Clementaum.
Charli XCX chega no festival divulgando seu mais novo trabalho, "Music, fashion and film", lançado em 24 de julho deste ano. O mais recente disco sucede o maior sucesso da cantora, "BRAT", indicado a Álbum do Ano no Grammy de 2025, e já ultrapassou a marca de 5 bilhões de streams em todas as suas versões no Spotify.
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Travis Scott volta ao Brasil pela terceira vez desde 2024, quando realizou um show solo na Nubank Arena e foi headliner do Rock In Rio. No ano passado, retornou para o "dia do trap" da última edição do The Town, em São Paulo.
Os irlandeses do Fontaines D.C vivenciarão sua primeira passagem ao Brasil depois de um cancelamento em 2025. Semanas antes do festival, eles cancelaram os show na América do Sul devido a uma hérnia de disco do vocalista Grian Chatten.
O grupo se apresentaria no Mike’s Ice, palco alternativo do festival, mas regressa agora como headliner da edição.
O Lolla Pass (pista, comfort ou lounge), modalidade de ingresso que dá acesso aos três dias de festival, já está disponível para compra na Ticketmaster Brasil.
Os preços são: R$ 1.140 (pista meia-entrada), R$ 2.280 (pista inteira), R$ 2.335,50 (comfort meia-entrada), R$ 4.671 (comfort inteira), R$ 3.660 (lounge meia-entrada) e R$ 4.800 (lounge Inteira).
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Veja a lista completa de nomes:
- Travis Scott
- Charli XCX
- The Killers
- David Guetta
- Queens of the Stone Age
- The Neighbourhood
- Fontaines D.C.
- The Prodigy
- Sombr
- Mochakk
- Dominic Fike
- Malcolm Todd
- Raye
- Geese
- Cage the Elephant
- Lola Young
- Slayyyter
- Adéla
- Marlon Hoffstadt
- Four Tet
- Tomora
- Leon Bridges
- Rodrigo Amarante
- Mike D 5D
- Boys Noize
- Angine de Poitrine
- Sammy Virji
- Snow Strippers
- Julia Wolf
- Ninajirachi
- Criolo, Amaro e Dino
- Die Spitz
- Cat Dealers
- Nação Zumbi
- Midnight Generation
- Carlita
- The Avalanches
- Violet Grohl
- Boy Harsher
- Brime!!
- Mind Enterprises
- Fezzo
- Majis
- Santos Bravos
- Clementaum
- Rawayana
- Carola & Curol
- Fernanda Martins
- Budang
- Weird Baile
- Grag Queen
- Luana Flores
- Buhr
- Make U Sweat
- Zepelim e o Sopro do Cão
- Bebé
- Acid Asian
- Seu Pereira e Coletivo 401
- Catiça
- Real No Ficcíon
- DJ Ramemes
- Marina Diniz
- Mary Olivetti
- El Efecto
- Psilosamples
- Rakta
- Deafkids
- Kenya20HZ
- Paira
- Núbia
- Clarissa
- Ciça Moreira
- Joaquim
- DJ Tamy
*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata