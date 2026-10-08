Novela 'Por você': Gabriel agride Junqueira após humilhação a Leandra
Clima esquenta na trama das 19h quando vilão passa dos limites; descubra o que move a fúria do rapaz e confira os destaques do capítulo de hoje
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No capítulo desta quinta-feira (8/10) da novela "Por você", escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres para a faixa das 19h da Globo, as desavenças ganham destaque.
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Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários da empresa, o que provoca a reação de Gabriel, que vai diretamente tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra. Durante a discussão, Gabriel perde o controle e agride Junqueira.
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Conflitos e ordens na casa de Bela
Em outro núcleo da novela, Bela protagoniza um momento de firmeza, em que conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa após a visita indesejada. Em seguida, a dona da residência pede que Lia não permita mais a entrada de pessoas estranhas no local.
Sílvia também protagoniza desentendimentos ao repreender Hanna. A ação acontece porque Hanna decide se aproximar de Glorinha.
Aproximações e momentos em família
Na mansão de Pérola, o cenário é de boa convivência. Enquanto Leandra e Manoel conversam de forma bastante entrosada, Pérola observa o diálogo e admira a sintonia dos dois.
Ao mesmo tempo, Samuca sofre com a distância e sente saudades de Juli. Bela percebe a tristeza do jovem e o anima, preparando com ele a fantasia para a comemoração do dia da roupa maluca na escola.
Em clima de romance, Iara e Juarez aproveitam sua nova lua de mel. Já Gabriel encontra tempo para oferecer apoio a Peixe, dando conselhos ao rapaz.
Reviravoltas no trabalho e pedido de demissão
No ambiente corporativo, Giovana procura Guto para contar uma atitude que tomou nos bastidores: ela revela que o salvou da lista de demissão montada por Vanessa.
Na feira, o expediente não termina bem para Maike, que se distrai com Suelen, descuida do serviço e deixa os pastéis queimarem. Toy percebe o erro e chama a atenção de Maike pelo descuido, fazendo o funcionário pedir demissão da barraca de pastéis.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata