Novela 'Por você': Gabriel agride Junqueira após humilhação a Leandra

No capítulo desta quinta-feira (8/10) da novela "Por você", escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres para a faixa das 19h da Globo, as desavenças ganham destaque.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Junqueira humilha Leandra na frente de outros funcionários da empresa, o que provoca a reação de Gabriel, que vai diretamente tirar satisfações com Junqueira sobre seu comportamento com Leandra. Durante a discussão, Gabriel perde o controle e agride Junqueira.

Leia Mais

Conflitos e ordens na casa de Bela

Em outro núcleo da novela, Bela protagoniza um momento de firmeza, em que conduz Vanessa e Sílvia para fora de sua casa após a visita indesejada. Em seguida, a dona da residência pede que Lia não permita mais a entrada de pessoas estranhas no local.

Sílvia também protagoniza desentendimentos ao repreender Hanna. A ação acontece porque Hanna decide se aproximar de Glorinha.

Aproximações e momentos em família

Na mansão de Pérola, o cenário é de boa convivência. Enquanto Leandra e Manoel conversam de forma bastante entrosada, Pérola observa o diálogo e admira a sintonia dos dois.

Ao mesmo tempo, Samuca sofre com a distância e sente saudades de Juli. Bela percebe a tristeza do jovem e o anima, preparando com ele a fantasia para a comemoração do dia da roupa maluca na escola.

Em clima de romance, Iara e Juarez aproveitam sua nova lua de mel. Já Gabriel encontra tempo para oferecer apoio a Peixe, dando conselhos ao rapaz.

Reviravoltas no trabalho e pedido de demissão

No ambiente corporativo, Giovana procura Guto para contar uma atitude que tomou nos bastidores: ela revela que o salvou da lista de demissão montada por Vanessa.

Na feira, o expediente não termina bem para Maike, que se distrai com Suelen, descuida do serviço e deixa os pastéis queimarem. Toy percebe o erro e chama a atenção de Maike pelo descuido, fazendo o funcionário pedir demissão da barraca de pastéis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata