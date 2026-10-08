Sucesso em 'Quem Ama Cuida', Tilde ganha perfil real nas redes sociais

A personagem Tilde, interpretada pela atriz Luana Martau na novela "Quem ama cuida", ganhou um perfil oficial no Instagram com o usuário @clt.tilde. A iniciativa permite que o público acompanhe publicações inéditas e conteúdos exclusivos diretamente na rede social, funcionando como uma extensão do que vai ao ar diariamente na televisão.

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Com sua espontaneidade e materiais sobre a rotina da alta sociedade, a funcionária diverte os telespectadores. A ação do Marketing da TV Globo transforma em conteúdo real as conversas dos fãs sobre o fascínio gerado pelos bastidores da vida dos ricos, tema que virou marca registrada da personagem.

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Conteúdo exclusivo nas redes sociais

Na trama de "Quem ama cuida", Tilde se destaca ao produzir vídeos focados no cotidiano da patroa, Pilar, vivida por Isabel Teixeira. A narrativa aborda tudo o que gira em torno desse universo: jantares, hábitos, comportamentos e regras não ditas da classe alta observada de perto.

A história gerou grande repercussão no ambiente digital, com trechos replicados e comentados pelo público. A presença na rede social responde a essa movimentação espontânea, entregando aos espectadores, em primeira pessoa, o olhar bem-humorado e afiado de Tilde.

A página publica vídeos curtos, bastidores e observações no mesmo tom exibido na novela. A atriz Luana Martau comemora o lançamento da conta oficial e relata que o público já pedia a ampliação dessa conexão por meio do perfil.

Cena do capítulo 619 impulsionou repercussão

A repercussão da personagem cresceu após a cena exibida no capítulo de 619. Ao voltar da feira ou mercado, Tilde se deparou com uma passeata e recebeu a abordagem de uma repórter sobre a nova lei das empregadas domésticas e a valorização da categoria profissional.

Questionada pela jornalista, Tilde respondeu com humor e espontaneidade que não queria apenas reconhecimento, mas ser indenizada. A declaração chamou atenção imediata e repercutiu intensamente na internet e em diferentes espaços.

Sem bateria no aparelho celular, Tilde retornou para casa e estranhou a recepção animada de Rosa, vivida por Tatiana Tiburcio, e Edvaldo, interpretado por Guilherme Piva. Na sequência, a personagem comemorou ao descobrir que sua entrevista gravada na rua viralizou e alcançou grande sucesso.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.