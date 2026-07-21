Quem é Ana Clara Winter? Atriz estreia em novela da Globo
Filha dos atores Palomma Duarte e Marcos Winter fará uma participação especial em ‘Quem ama cuida’
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O nome de Ana Clara Winter entrou para os assuntos mais pesquisados do Google Brasil nesta terça-feira (21/7). As buscas pelo nome dela cresceram mais de 5 mil por cento em relação às últimas 24 horas, impulsionadas pela confirmação de que ela fará uma participação especial na novela "Quem ama cuida", da TV Globo.
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Filha dos atores Palomma Duarte e Marcos Winter, Ana Clara interpretará uma jornalista nos próximos capítulos da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. A informação foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo.
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Embora a emissora ainda não tenha revelado muitos detalhes sobre a personagem, a participação da atriz acontecerá em um momento decisivo da história de Ademir (Dan Stulbach).
Participação acontece em meio ao caos vivido por Ademir
Nos próximos capítulos, o advogado verá sua vida mudar completamente após receber um e-mail enviado por alguém que se identifica como o "mensageiro do caos". Na mensagem, o remetente avisa que, em poucos dias, a rotina de Ademir se transformará em um verdadeiro inferno. O conteúdo deixa o personagem abalado, despertando a preocupação de Dora (Mariana Ximenes), que percebe o nervosismo do advogado.
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Sem conseguir identificar quem está por trás da ameaça, Ademir admite que acumulou diversos inimigos ao longo da carreira, tanto entre criminosos que ajudou a prender quanto entre adversários enfrentados nos tribunais. Determinado a descobrir o autor das mensagens, ele decide recorrer a um especialista em rastreamento de correspondências e ligações.
É nesse contexto que Ana Clara Winter aparecerá na novela, integrando o núcleo do personagem e acompanhando um dos momentos mais delicados de sua trajetória. Mais adiante na trama, o público descobrirá que a responsável pelas mensagens é Suely (Julia Stockler), secretária assediada por Ademir. Ela decidirá denunciá-lo e se unirá a Adriana (Leticia Colin) em um plano de vingança contra o advogado.
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Ambientada em São Paulo, "Quem ama cuida" tem direção artística de Amora Mautner e deverá ser substituída por "Filhos do Divino", continuação de "Avenida Brasil" (2012).