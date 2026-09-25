Letícia Colin e Michel Melamed reatam casamento, mas decidem morar em casas separadas

Letícia Colin nasceu em 30 de dezembro de 1989, em Santo André, São Paulo, e iniciou a carreira de atriz nos anos 2000. Desde então, participou de produções como "Chamas da Vida", "Segundo Sol", "Novo Mundo", "Todas as Flores" e "Onde Está Meu Coração". Por essa última série, recebeu uma indicação ao International Emmy Award de Melhor Atriz, em 2022. Foto: Reprodução / Instagram