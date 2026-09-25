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Letícia Colin e Michel Melamed reatam casamento, mas decidem morar em casas separadas
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Para explicar a escolha, a atriz contou que Michel é organizado, enquanto ela se descreve como caótica. A organização da rotina é mais complexa por causa do filho pequeno do casal, Uri, mas o acordo tem funcionado para os dois. Uri nasceu em 2019 e já está adaptado à rotina. Foto: Reproduão / Instagram
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A prática de morar em casas separadas mesmo durante um relacionamento é conhecida internacionalmente pela sigla LAT, abreviação de "Living Apart Together". Especialistas avaliam que o modelo pode favorecer pessoas que se sentem sobrecarregadas pela rotina doméstica tradicional, já que a distância física ajuda a preservar a individualidade dentro da relação. Foto: Pexels / Gustavo Fring
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Além disso, pesquisas apontaram que essa escolha costuma estar ligada a questões práticas e é mais comum entre jovens universitários e pessoas de perfil liberal. O formato também é adotado por idosos, divorciados e viúvos que desejam preservar a autonomia conquistada ao longo da vida. Foto: Pexels / Ricardo Sobrinho
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Apesar da liberdade, o modelo pode trazer dificuldades, como o custo de manter duas casas e a necessidade de organizar melhor a rotina, principalmente quando há filhos. Especialistas também destacam que morar separado não elimina problemas emocionais. A relação ainda exige comunicação, confiança e dedicação para manter a proximidade entre o casal. Foto: Pexels / Gustavo Fring
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O relacionamento entre Letícia Colin e Michel Melamed começou em 2015. Os dois se conheceram durante a gravação do "Bipolar Show", programa que ele apresentava. Ao final do encontro, trocaram o primeiro beijo e, a partir daí, começaram a namorar. Em julho de 2024, eles anunciaram a separação. Foto: Reproduão Youtube
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Durante o tempo separados, Letícia e Michel continuaram trabalhando juntos na adaptação para o cinema da peça "Um Filme Argentino" e chegaram a fazer terapia de casal. Depois, a atriz definiu a tentativa de separação como "fracassada". Segundo ela, o tempo distante ajudou os dois a compreender melhor a relação. Foto: Reprodução / Instagram
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Letícia Colin nasceu em 30 de dezembro de 1989, em Santo André, São Paulo, e iniciou a carreira de atriz nos anos 2000. Desde então, participou de produções como "Chamas da Vida", "Segundo Sol", "Novo Mundo", "Todas as Flores" e "Onde Está Meu Coração". Por essa última série, recebeu uma indicação ao International Emmy Award de Melhor Atriz, em 2022. Foto: Reprodução / Instagram
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