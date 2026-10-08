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"Guerra" foca em batalha judicial que expõe os podres dos ricos 

Nova série da HBO Max mostra o virulento processo de divórcio entre uma estrela de cinema e um magnata da tecnologia, indispostos a dividir suas fortunas

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Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
08/10/2026 18:25

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Fotografia mostra a atriz Sienna Miller deixando tribunal e sendo filmada por câmeras de TV em cena de Guerra
Sienna Miller vive Carla Duval, que termina o casamento com Morgan Henderson (Dominic West) crédito: HBO Max/DivulgaÃ§Ã£o

Uma porta entreaberta no corredor de um hotel de luxo. É este o sinal verde para que uma mulher desconhecida adentre no quarto de um magnata da tecnologia. O que acontece ali não tem testemunhas. Mas o ato sexual não passa incólume. Na manhã seguinte, a jovem faz uma selfie com o homem dormindo ao seu lado.

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Bem-vindo ao mundo de “Guerra”, atração recém-chegada à HBO Max. Com dois dos oito episódios disponíveis, a produção dá início a uma série de antologia que vai tratar de escandalosos embates de tribunais. A primeira temporada trata de um divórcio milionário em Londres. Ou seja, vai ser muita roupa suja para lavar. De grife.



Criada por George Kay, também responsável pelas séries “Lupin” e “Criminal”, “Guerra” é estrelada por Dominic West e Sienna Miller. Ele é o bilionário Morgan Henderson, casado há muitos anos com a estrela de cinema Carla Duval. Os dois vivem praticamente separados, pois cada um tem sua carreira para cuidar. Quando eles se casaram, Carla era a rica do casal. Assinaram um acordo pré-nupcial com várias cláusulas. Obviamente, uma delas está ligada à infidelidade.



Daí voltamos para a tal selfie. Quem passou a noite tórrida com Morgan foi Flora (Rose Williams). Esta, por seu lado, é uma conhecida de Carla. E foi justamente a pedido dela que Flora deu em cima do magnata para levá-lo para a cama. A fotografia de celular é uma das armas que Carla quer usar no pedido de divórcio de Morgan.



Este é apenas o primeiro round da disputa. Além de Morgan e Carla, “Guerra” traz outros personagens relevantes. Um deles é também um casal, a dupla de advogados que vai defender os interesses da atriz. Nick Taylor (James McArdle) e Serena Byrne (Phoebe Fox) são sócios no escritório Taylor & Byrne e estão esperando o primeiro filho. Este divórcio é seu maior caso.



Do outro lado do ringue estão John Smallwood (Pip Torrens) e Beatrice Ubosi (Nina Sosanya), do escritório Cathcarts, o mais célebre de Londres. São eles que vão entrar na briga para defender Morgan. As duas duplas estão delirando com o divórcio – e a possibilidade de tirarem milhares de libras de seus clientes.



Para apimentar as coisas, entra em jogo outro personagem, quase tão importante quanto o casal protagonista. Johnny Warren (Archie Renaux) é um jovem advogado americano recém-chegado a Londres, onde mora com a namorada britânica burguesa que nunca se preocupou com contas a pagar. Johnny tem pulado de entrevista em entrevista de emprego.



Tem se virado como garçom de um bar da moda. Até que um amigo esnobe da namorada o ajuda a tomar a decisão que precisava. Ambicioso e de passado nebuloso, Johnny será uma arma no embate entre o casal. A série não se furta a trazer uma nova reviravolta a cada episódio – o de estreia termina com um gosto amargo para Carla.



Há algumas discussões possíveis também, parte delas já tratadas muitas vezes na TV e no cinema. A mais óbvia é como o excesso de dinheiro pode modificar as relações. Mas o interessante é que “Guerra” chega para divertir – algo que faz com maestria, sempre com um gancho para o próximo episódio.



Os méritos, além do roteiro bem engendrado e dos diálogos afiados, vão para o elenco. Sienna Miller e Dominic West exalam, em igual medida, glamour e desprezo. As duplas de advogados também são bem interessantes, com destaque para o impagável Pip Torrens, adepto da cartilha “quanto pior, melhor”. E há, por fim, cenários deslumbrantes, o que torna mais interessante observar o mundo dos muito ricos pelo buraco da fechadura. n

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“GUERRA”
• A primeira temporada, com oito episódios, está com os dois primeiros disponíveis na HBO Max. Novos episódios às quintas.


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