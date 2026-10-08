"Guerra" foca em batalha judicial que expõe os podres dos ricos 

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Uma porta entreaberta no corredor de um hotel de luxo. É este o sinal verde para que uma mulher desconhecida adentre no quarto de um magnata da tecnologia. O que acontece ali não tem testemunhas. Mas o ato sexual não passa incólume. Na manhã seguinte, a jovem faz uma selfie com o homem dormindo ao seu lado.

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Bem-vindo ao mundo de “Guerra”, atração recém-chegada à HBO Max. Com dois dos oito episódios disponíveis, a produção dá início a uma série de antologia que vai tratar de escandalosos embates de tribunais. A primeira temporada trata de um divórcio milionário em Londres. Ou seja, vai ser muita roupa suja para lavar. De grife.



Criada por George Kay, também responsável pelas séries “Lupin” e “Criminal”, “Guerra” é estrelada por Dominic West e Sienna Miller. Ele é o bilionário Morgan Henderson, casado há muitos anos com a estrela de cinema Carla Duval. Os dois vivem praticamente separados, pois cada um tem sua carreira para cuidar. Quando eles se casaram, Carla era a rica do casal. Assinaram um acordo pré-nupcial com várias cláusulas. Obviamente, uma delas está ligada à infidelidade.



Daí voltamos para a tal selfie. Quem passou a noite tórrida com Morgan foi Flora (Rose Williams). Esta, por seu lado, é uma conhecida de Carla. E foi justamente a pedido dela que Flora deu em cima do magnata para levá-lo para a cama. A fotografia de celular é uma das armas que Carla quer usar no pedido de divórcio de Morgan.



Este é apenas o primeiro round da disputa. Além de Morgan e Carla, “Guerra” traz outros personagens relevantes. Um deles é também um casal, a dupla de advogados que vai defender os interesses da atriz. Nick Taylor (James McArdle) e Serena Byrne (Phoebe Fox) são sócios no escritório Taylor & Byrne e estão esperando o primeiro filho. Este divórcio é seu maior caso.



Do outro lado do ringue estão John Smallwood (Pip Torrens) e Beatrice Ubosi (Nina Sosanya), do escritório Cathcarts, o mais célebre de Londres. São eles que vão entrar na briga para defender Morgan. As duas duplas estão delirando com o divórcio – e a possibilidade de tirarem milhares de libras de seus clientes.



Para apimentar as coisas, entra em jogo outro personagem, quase tão importante quanto o casal protagonista. Johnny Warren (Archie Renaux) é um jovem advogado americano recém-chegado a Londres, onde mora com a namorada britânica burguesa que nunca se preocupou com contas a pagar. Johnny tem pulado de entrevista em entrevista de emprego.



Tem se virado como garçom de um bar da moda. Até que um amigo esnobe da namorada o ajuda a tomar a decisão que precisava. Ambicioso e de passado nebuloso, Johnny será uma arma no embate entre o casal. A série não se furta a trazer uma nova reviravolta a cada episódio – o de estreia termina com um gosto amargo para Carla.



Há algumas discussões possíveis também, parte delas já tratadas muitas vezes na TV e no cinema. A mais óbvia é como o excesso de dinheiro pode modificar as relações. Mas o interessante é que “Guerra” chega para divertir – algo que faz com maestria, sempre com um gancho para o próximo episódio.



Os méritos, além do roteiro bem engendrado e dos diálogos afiados, vão para o elenco. Sienna Miller e Dominic West exalam, em igual medida, glamour e desprezo. As duplas de advogados também são bem interessantes, com destaque para o impagável Pip Torrens, adepto da cartilha “quanto pior, melhor”. E há, por fim, cenários deslumbrantes, o que torna mais interessante observar o mundo dos muito ricos pelo buraco da fechadura. n

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“GUERRA”

• A primeira temporada, com oito episódios, está com os dois primeiros disponíveis na HBO Max. Novos episódios às quintas.