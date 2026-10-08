Humorista Diogo Almeida brinca com o professor em 'Alunos em modo avião'

O mundo digital traz surpresas boas e ruins. Sempre que abrimos o celular, pipocam imagens novas dos mais variados temas. Sabe-se lá por quê, algumas atraem a atenção, clicamos nelas e nos surpreendemos positivamente.

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Uma dessas figuras que atraem as pessoas positivamente é o humorista Diogo Almeida, que tem 3,7 milhões de seguidores. E, pasmem, ele fala apenas de um assunto: professor. Nesta sexta-feira (9/10), às 21h30, e no sábado (10/10), às 18h, ele traz o show “Alunos em modo avião” ao Sesc Palladium. Devido à intensa procura, foi necessário abrir sessões extras hoje, às19h, e amanhã, às 15h.



Infância raiz

Desde pequeno, Diogo é criativo e engraçado. “Minha infância foi raiz, cheia de brincadeiras na rua, futebol e amizades. O que mais gostava de fazer era contar histórias. Sempre fui aquele que inventava coisas, fazia os outros rirem imitando professores e parentes”, conta.



Formado em rádio, TV e jornalismo, ele atuou na área, mas depois foi professor e coordenador. Observador que é, a experiência na área educacional lhe deu bagagem e vivência, conteúdos que hoje usa em seu trabalho.



“Percebi que o humor poderia virar profissão quando comecei a frequentar noites de stand-up comedy e fazer meus primeiros testes no palco. Quando vi a reação da plateia, senti a energia, soube que era aquilo que queria fazer na vida. A transição foi gradual: fazia shows à noite e nos finais de semana, enquanto mantinha meu trabalho formal, até conseguir viver só da comédia”, relembra.



O início não foi fácil –, ele ia para a rua divulgar shows. Fazia longas viagens, às vezes com apenas cinco pessoas na plateia. Chegou a pagar para se apresentar. “Passei por outras profissões, até me dar conta de que o meu lugar no mundo era mesmo o palco, levando alegria para as pessoas. O início é muito duro para todos os comediantes. Fazer post lembrando isso é importante para manter os pés no chão e, valorizar a caminhada. Exige muita resiliência para não desistir no primeiro não”, afirma.



O divisor de águas foi quando passou a criar conteúdos sobre o cotidiano dos professores e das escolas. Um dos vídeos viralizou: dentro do carro, ele fala sobre dificuldades na sala de aula. “O diferencial foi a identificação: eu não estava apenas fazendo piada, mas contando a realidade, os perrengues que os educadores passam todos os dias.”



Foi então que Diogo percebeu a riqueza de histórias que a rotina escolar oferece. Filho de professora, sabia que a rotina deste profissional pouco valorizado é extremamente estressante e cansativa, mas cheia de momentos cômicos.



“Decidi usar a comédia como espaço de alívio e valorização do professor. Quando foquei nesse nicho, a resposta foi imediata e muito calorosa. Hoje, eles são o coração do meu público”, ele afirma, feliz.



Diogo Almeida talvez ainda não tenha a dimensão de que seu público extrapolou, em muito, o mundo dos professores. Ele alcança profissionais de diversas áreas, que o admiram como comediante.

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“ALUNOS EM MODO AVIÃO”

Com Diogo Almeida. Nesta sexta (9/10), às 19h e 21h30; sábado (10/10), às 15h e 18h (sessão esgotada). Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Ingressos de R$ 85 a R$ 250, com vendas online na plataforma Sympla.