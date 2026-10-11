Nossa Senhora do Rosário: quilombo em MG celebra com congado e missas

Na manhã ensolarada e de céu muito azul neste domingo (11/10), tradições centenárias se unem à devoção popular e “aquecem” os corações em importante celebração religiosa. Com mais de 300 anos de história, o Quilombo de Pinhões, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebra a 117ª Festa de Nossa Senhora do Rosário, na Paróquia Bom Jesus de Nossa Senhora Aparecida. Desde cedo, centenas de moradores e visitantes ocupam as ruas do povoado distante 15 quilômetros do Centro da cidade.

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A festa começou com o “café de acolhida” ao Congado Nossa Senhora do Rosário, na residência da “rainha” Maria Antônia Diniz dos Santos. Em seguida, ela saiu em cortejo para se encontrar com o “rei” Eudes Diniz Santos (seu filho) – ambos caminharam, com toda a corte, em direção à Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde houve missa celebrada pelo padre Onofre Júnior. Presente toda a comunidade quilombola de Pinhões, pastorais e fiéis.

"Esperei muitos anos para ser rainha. Valeu a pena, pois é uma festa muito importante para todos nós. Dia de grande emoção", disse Maria Antônia, de 69 anos, que, de vestido comprido e capa, não reclamou do forte calor. Ela e o filho foram cumprimentados pelo prefeito Paulo Bigodinho e pela secretária Municipal de Cultura e Turismo, Regilene Carvalho.

Participante desde criança do congado, formado por mais 200 homens, Eudes, de 44, contou que começou aos 5 anos: "Fiz uma promessa, fiquei curado e Nossa Senhora do Rosário me atendeu."

Forte tradição



À frente do cortejo, na guarda do Rosário, o "mestre" Guerino Pereira explicou que a tradição se mantém cada vez mais viva em Pinhões. "Enquanto houver uma criança aqui, o congado continua". Dito e feito. Perto dali, estavam Marco Antônio da Conceição, de 47, e seu filho Antônio Vaz da Conceição, de 7. "É a primeira vez dele no congado. Temos que manter a tradição na família, pois herdei esse costume do meu pai", contou Marco Antônio.



Na tarde deste domingo, haverá procissão (17h), ao som da Filarmônica do Santíssimo Sacramento de Taquaraçu de Minas. A missa de encerramento será às 18h, celebrada pelo padre Fernando Fagundes. A festa termina amanhã (12/10), com missa às 9h. Logo depois, tem visita do congado aos reis e rainhas das festas anteriores.

Logo após a missa iniciada às 11h30, haverá o almoço para os presentes, servido gratuitamente e feito por um "batalhão" de cozinheiras. Só de frango haverá dois mil quilos, sendo todos os alimentos fruto de doação.

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História



Pinhões surgiu em 1708 com os escravizados que foram trabalhar na construção do Mosteiro de Macaúbas, distante 5 quilômetros. Depois, ficaram morando no local entre as antigas sesmarias de Macaúbas e Bicas. Em março de 2017, a comunidade foi reconhecida como quilombo pela Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura.