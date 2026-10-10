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AFOGAMENTO

Homem finge se afogar, afunda e morre em balneário de Minas

Vítima simulava um afogamento enquanto nadava quando afundou e não voltou à superfície

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QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
10/10/2026 21:46

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O homem nadava em um trecho com profundidade estimada entre três e quatro metros
O homem nadava em um trecho com profundidade estimada entre três e quatro metros crédito: Reprodução/CBMMG

Um homem, de 32 anos, morreu afogado na tarde deste sábado (10/10), no Balneário Benedito Martins Leite, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais. Segundo testemunhas, ele brincava de simular um afogamento enquanto nadava, mas acabou afundando e não voltou à superfície.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio do 6º Pelotão de Itabira, foi acionado para atender à ocorrência. De acordo com as informações preliminares, o homem nadava em um trecho com profundidade estimada entre três e quatro metros.

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Os bombeiros iniciaram as buscas subaquáticas no ponto indicado por pessoas que estavam no local. O corpo foi encontrado por volta das 17h50. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também compareceu ao balneário, e uma funerária foi acionada.

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