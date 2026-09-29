Morre criança de 10 anos vítima de afogamento na Lagoa Várzea das Flores

Uma tragédia marcou o último fim de semana em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma das crianças vítimas de um afogamento ocorrido no último domingo (27) na Lagoa Várzea das Flores faleceu na noite dessa última segunda-feira (28/9), após complicações no quadro de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A vítima era Raissa Alves Diniz Virgílio, de 10 anos. Ela estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Centro Materno Infantil (CMI) de Betim, mas não resistiu. A outra criança, também de 10 anos, permanece internada no CTI da unidade hospitalar, recebendo suporte e cuidados dos profissionais.

Relembre o caso

O acidente aconteceu no domingo (27/9), na altura do Bairro Jardim das Alterosas. As duas meninas brincavam na região da orla quando desapareceram temporariamente na água. Ao notarem a ausência das crianças, banhistas iniciaram buscas na lagoa e conseguiram retirar ambas desacordadas.

Pessoas que estavam no local realizaram os primeiros socorros com manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após procedimentos avançados de reanimação realizados pelos socorristas, os batimentos cardíacos das duas garotas foram restabelecidos ainda na orla da lagoa. Ambas foram transportadas inconscientes e em estado grave ao hospital.

Nota da Prefeitura

Em nota oficial, a Prefeitura de Betim e a direção do Centro Materno Infantil expressaram pesar pelo falecimento da criança e se solidarizaram com os familiares e amigos.

O Executivo municipal ressaltou que, em cumprimento ao Código de Ética Médica e em respeito à dor das famílias, não serão divulgados outros dados pessoais ou informações detalhadas sobre o estado de saúde da criança que permanece internada.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

(Com informações de Wellington Barbosa)