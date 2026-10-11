Mineiros mortos no RJ: vítima de 13 anos era competidor de hipismo

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma das vítimas do acidente envolvendo um caminhão e outros quatro veículos no km 252 da BR-393, em Barra do Piraí, no Sul do Rio de Janeiro era competidor de hipismo. Bernardo Tertuliano Visona, de 13 anos, era uma revelação da categoria e já havia participado de competições mirins. Também morreram no acidente a mãe dele, Marcela; Anderson Nocelli Clemente; a esposa dele, Jussara Oliveira Tertuliano Clemente; e a filha do casal, Sarah Nocelli.

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Em nota, a Diretoria de Esportes e a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) manifestaram condolências. “Profundo pesar pelo falecimento de Bernardo, um de nossos competidores mirins e apaixonado pelas provas esportivas do Mangalarga Marchador”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.

Familiares também publicaram nas redes sociais um pedido de ajuda para custear as despesas de traslado dos corpos, para que as vítimas possam retornar e receber uma despedida digna junto de seus familiares. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

O que aconteceu?

Outras nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a unidades hospitalares. Entre elas, estão uma criança de 8 anos e uma mulher, levadas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Maria de Nazaré, em Barra do Piraí. As demais vítimas foram encaminhadas à Santa Casa, no mesmo município.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um caminhão tombou na pista e outros quatro veículos se envolveram no acidente, o que provocou a interdição da via. Às 9h20 deste sábado (10/10), os bombeiros ainda trabalhavam para retirar duas vítimas das ferragens. Cerca de uma hora depois, as equipes começaram a desvirar a carreta. A rodovia já foi liberada.