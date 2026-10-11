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QUENTE E SECO

Confira a previsão do tempo para o domingo (11/10) em BH

Termômetros podem chegar aos 34°C, enquanto a umidade relativa do ar fica em torno de 30%

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
11/10/2026 07:28

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Em meio a onda de calor, a capital mineira pode ter pancadas de chuva
Em meio a onda de calor, a capital mineira pode ter pancadas de chuva crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá mais um dia de temperaturas altas neste domingo (11/10). Segundo a Defesa Civil, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado.

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Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 17,4°C, na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 13°C às 6h. Ao longo do dia, os termômetros podem alcançar os 34°C.

Ainda conforme o órgão municipal, há chance de pancadas de chuva, com raios e ventos ocasionais, a partir da tarde. Já a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%.

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Alertas

Vale lembrar que a cidade está sob alerta de onda de calor e baixa umidade do ar devido à atuação de uma massa de ar quente e seco. O comunicado é válido até a próxima quinta-feira (15/10), e a recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação.

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Veja como se cuidar

- Hidrate-se durante o dia;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
- Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
- Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

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