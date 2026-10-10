Acusado de matar gari em BH, Renê lamenta morte da mãe de criação

Norma, mãe de criação do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, morreu aos 94 anos, na madrugada de terça-feira (6/10), em casa. A informação foi confirmada pelo advogado Bruno Corrêa, que integra a equipe de defesa do empresário.

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Na noite deste sábado (10/10), a assessoria de Renê publicou nas redes sociais uma foto acompanhada de uma mensagem de despedida dedicada à mãe de coração. No texto, ele lamenta não ter conseguido dar um último abraço nela e agradece pelo acolhimento e pelo amor recebido.

"Minha amada Mãe, faltam palavras para expressar todo o meu amor, minha gratidão e o vazio imenso que sinto por não ter conseguido te dar um último abraço", diz um trecho da mensagem.

Ao final, ele se despede: "Te amarei para sempre, minha Mãezinha. Descanse em paz, nos braços do Senhor."

Renê está preso no Presídio de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, ocorrido em 11 de agosto de 2025, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste da capital.

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O crime aconteceu durante uma discussão de trânsito envolvendo o caminhão de coleta de lixo em que Laudemir trabalhava. Renê confessou ter atirado contra o gari e responde por homicídio triplamente qualificado. Em janeiro de 2026, a Justiça decidiu que o empresário será julgado pelo Tribunal do Júri.