Homem é preso por debochar de PMs mortos em queda de avião no Vale do Aço

Um homem, de 32 anos, foi preso na noite dessa sexta-feira (9/10), em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, suspeito de debochar nas redes sociais da morte de três policiais militares em um acidente aéreo. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares receberam denúncias sobre publicações feitas em um perfil no Instagram após a queda da aeronave da corporação.

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Após receberem capturas de tela das publicações e informações sobre o endereço do suspeito, os policiais identificaram o responsável pelo perfil e foram até o apartamento dele, na Rua Bernardo Guimarães, no Bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso.

Ao chegarem ao local, os militares viram o homem arremessar objetos pela janela, em direção a uma área de vegetação. Durante a abordagem, ele teria se refugiado em um quarto e pegado uma faca.

Ainda conforme a ocorrência, um dos policiais utilizou uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como taser. Como o primeiro disparo não foi suficiente para imobilizá-lo, o suspeito teria tentado pegar a faca novamente e resistido à abordagem. Um segundo disparo permitiu que os militares o desarmassem e o algemassem.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Canaã, onde recebeu atendimento médico. Segundo a PM, ele afirmou que não sabia o que tinha passado pela cabeça quando fez as publicações e demonstrou arrependimento.

A mãe do suspeito, que estava no apartamento, relatou aos militares que ele é dependente químico. O celular do homem e os objetos que teriam sido arremessados pela janela não foram encontrados, apesar das buscas em uma área de vegetação densa. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

Acidente aéreo

Os três policiais militares morreram na queda de uma aeronave da PMMG, na sexta-feira (9/10), em Santana do Paraíso, a cerca de 15 quilômetros de Ipatinga, no Vale do Aço.

O avião, identificado como Pégasus 17, era um bimotor Beechcraft Super King Air 300, de prefixo PP-EJO. A aeronave caiu nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço, às margens do Km 43 da BR-458.

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Os corpos dos três militares serão velados neste domingo (11/10), na Academia de Polícia Militar, no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte. A cerimônia está prevista para ocorrer das 11h às 14h. Em seguida, às 14h30, será realizado o cortejo para o Cemitério Parque Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Região Norte da capital, onde o sepultamento está marcado para as 16h.