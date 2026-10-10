Corpo de piloto morto em queda de avião em BH será velado na Bahia

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O corpo do piloto Daniel de Souza da Silva Salomão, de 31 anos, que morreu na queda de um avião monomotor em Belo Horizonte, será velado neste domingo (11/10), em Governador Mangabeira, na Bahia, no Nordeste do país. A cerimônia está marcada para começar às 13h, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Encruzo. O culto fúnebre será realizado às 15h, no mesmo local, seguido do sepultamento no cemitério municipal da cidade.

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Natural da Bahia, Daniel morreu na manhã de sexta-feira (9/10), quando a aeronave que pilotava caiu no pátio de manutenção da Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O avião pegou fogo após o impacto, e o piloto morreu no local.

O monomotor era um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, pertencente à empresa Bello Fruit, que atua no ramo do agronegócio na região de Mucuri, no interior da Bahia.

A aeronave se chocou contra a estrutura do pátio de manutenção de vagões do metrô, provocando uma explosão seguida de incêndio. As chamas destruíram o avião, e a identificação do piloto não pôde ser feita imediatamente.

A Polícia Civil de Minas Gerais e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, foram acionados para investigar as causas do acidente.

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Conforme consulta ao cadastro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave tinha Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 9 de outubro de 2027 e estava registrada para operação privada. Os dados cadastrais, porém, não esclarecem as condições do avião no momento da queda.