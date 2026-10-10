Cinco mineiros da mesma família morrem em grave acidente no Rio de Janeiro
Três das vítimas já foram identificadas como moradores de Juiz de Fora. Outras nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para hospitais em Barra do Piraí
compartilhe
Cinco pessoas morreram na manhã deste sábado (10/10) em um acidente envolvendo um caminhão e outros quatro veículos no KM 252 da BR-393, em Barra do Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. As vítimas são um menino, um homem e três mulheres. De acordo com informações apuradas pela Tribuna de Minas, todos eram da mesma família e de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Outras nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a unidades hospitalares, entre elas uma criança de 8 anos e uma mulher, encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Maria de Nazaré, em Barra do Piraí.
As demais vítimas foram levadas à Santa Casa, no mesmo município.
Até o momento, três mortos tiveram as identidades confirmadas: Anderson Nocelli Clemente; sua esposa, Jussara Oliveira Tertuliano Clemente; e a filha do casal, Sarah Nocelli.
O Colégio Santa Catarina, onde Sarah estudava, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.
"O Colégio Santa Catarina, em nome das Irmãs, da Direção e dos educadores, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da nossa aluna, Sarah Nocelli, e de seus pais, Jussara e Anderson. Nesse momento de imensa tristeza, unimo-nos em oração e solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilham esta dor", diz a postagem.
Segundo a Agência Brasil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um caminhão tombou na pista e outros quatro veículos se envolveram no acidente, interditando a via. Às 9h20, os bombeiros ainda trabalhavam para retirar duas vítimas das ferragens, e, cerca de uma hora depois, as equipes começaram a desvirar a carreta. A rodovia já foi liberada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia da Polícia Civil do Estado do Rio foi acionada, e as investigações do acidente estão a cargo da 88ª delegacia.