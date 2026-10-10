Policiais mortos em queda de avião são identificados pela arcada dentária

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A rápida identificação dos corpos dos três policiais militares, que morreram em um acidente de avião nessa sexta-feira (9/10), foi possível devido ao registro da arcada dentária já existente, informou a Polícia Militar (PMMG) neste sábado (10/10).

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Os oficiais foram identificados como tenente-coronel Luis Silvestre, 1ª tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende e 1ª tenente Alice Almeida.

"O protocolo da aviação facilita muito a identificação por causa da prévia identificação de arcada dentária que é protocolar no seio aeronáutico. Isso facilitou muito o processo para que houvesse a liberação e o cuidado com as famílias", explicou o coronel Flávio Santiago, diretor de comunicação organizacional da PMMG.

Os corpos dos oficiais já foram liberados pelo Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte, e entregues aos familiares neste sábado. A previsão é que os velórios aconteçam neste domingo (11/10), mas os detalhes ainda não foram divulgados.

Acidente aéreo

O avião de pequeno porte Pégasus 17, da Polícia Militar, caiu em Santana do Paraíso, a 15 km de Ipatinga, no Vale do Aço. A corporação informou, em coletiva de imprensa realizada nessa sexta-feira, que o bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59.

Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próxima ao terminal, às margens do KM 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.

No momento da queda da aeronave, os três militares estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

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As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pela PCMG e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), no âmbito de suas respectivas atribuições.