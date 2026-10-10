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ACIDENTE AÉREO

Cenipa investiga queda de avião da PMMG no Vale do Aço

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (9) durante voo de rechecagem de habilitação; investigadores do Cenipa iniciam coleta de destroços no Vale do Aço

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Repórter
10/10/2026 10:35 - atualizado em 10/10/2026 10:46

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Cenipa assume perícia da queda do avião Pégasus 17 da PMMG no Vale do Aço
Oficiais Luis Silvestre, Gabriela Resende e Alice Almeida, vítimas do acidente aéreo da Polícia Militar de Minas Gerais crédito: PMMG/Reprodução Redes Sociais

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciaram nesta sexta-feira (9/10/2026) os trabalhos de perícia para investigar as causas da queda do avião Pégasus 17, um bimotor Beechcraft King Air 300, de prefixo PP-EJO, pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, às 15h16, e caiu por volta das 16h15 em uma área de mata próxima à cabeceira da pista do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso. O acidente ocorreu durante um voo de rechecagem anual de habilitação de pilotos, procedimento obrigatório para a renovação das licenças, e resultou na morte de três oficiais da corporação.

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Como funciona a investigação do Cenipa sobre a queda do avião da PMMG

A ação inicial do Cenipa inclui a coleta de informações sobre a ocorrência aeronáutica, a análise de destroços e a busca por dados que ajudem a esclarecer as circunstâncias do acidente. O procedimento busca identificar fatores contribuintes e propor medidas para prevenir novas ocorrências na aviação brasileira.

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Quem são os policiais militares que morreram no acidente aéreo

Três militares perderam a vida no acidente durante o voo de rechecagem técnica. As vítimas confirmadas oficialmente pela corporação são:

  • Tenente-coronel Luis Silvestre, de 49 anos: comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado (Comave) e instrutor de voo, com mais de 5 mil horas de voo acumuladas;

  • Primeira-tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende: aviadora policial que havia retornado recentemente às atividades após a licença-maternidade;

  • Primeira-tenente Alice Almeida: militar com trajetória na aviação e passagem pelo Corpo de Bombeiros Militar antes de ingressar na Polícia Militar.

A tragédia mobilizou homenagens de diversas unidades de segurança pública. Colegas de farda ressaltaram o comprometimento dos militares com o Comave, unidade especializada da corporação mineira responsável por missões de resgate aeromédico, transporte logístico e combate à criminalidade.

Quais etapas compõem a perícia técnica da aeronave

A investigação de acidentes aeronáuticos busca reconstruir a sequência de acontecimentos que antecederam a queda e identificar fatores que possam ter contribuído para o acidente. Entre os procedimentos que podem ser realizados estão:

  1. coleta e análise de componentes da aeronave;

  2. exame dos motores e dos sistemas de comunicação;

  3. análise das condições meteorológicas e operacionais;

  4. avaliação de peças e de componentes estruturais;

  5. elaboração de relatório com conclusões e recomendações de segurança.

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A investigação aeronáutica tem caráter preventivo e busca identificar fatores que possam contribuir para novos acidentes. A divulgação de conclusões depende do avanço dos trabalhos técnicos.

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