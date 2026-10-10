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LAZER E SEGURANÇA

Escola de Direção Segura de Patinetes Elétricos movimenta orla da Pampulha

Ação orienta sobre pilotagem e limites de velocidade; trecho de 3,4 km da orla terá interdição e desvios no transporte público

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Ana Luiza Soares
Jair Amaral
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
10/10/2026 12:19

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Treinamento gratuito orienta sobre circulação
Treinamento gratuito orienta sobre circulação crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A Lagoa da Pampulha, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte, recebe neste sábado (10/10) uma programação especial voltada à segurança e à mobilidade urbana. Dentro do projeto “A Orla é Nossa”, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza a Escola de Direção Segura de Patinetes Elétricos.

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A atividade ocorre das 9h às 12h, no Marco Zero (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 5.950). A participação é gratuita, e a proposta é orientar moradores e visitantes sobre o uso correto do transporte microalternativo, as regras de trânsito, os locais adequados para circulação e as boas práticas para evitar acidentes.

O supervisor Laion Luan informou que a atividade é realizada em parceria entre o Executivo municipal e a empresa Jet. “Para que a gente ensine as pessoas a fazer o uso correto do patinete pelas vias”, disse. O equipamento possui buzina, freios e acelerador. “Ele não acelera parado, quando a pessoa impulsiona. O patinete tem uma trava de segurança”, explicou.

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Dicas e regras

Com o aumento da popularidade dos patinetes como opção de lazer e mobilidade, a PBH reforça que o modal exige atenção e responsabilidade:

  • Idade Mínima: O serviço de aluguel é restrito a maiores de 18 anos.
  • Uso Individual: Não é permitida a circulação de acompanhantes ou passageiros no mesmo equipamento.
  • Respeito aos Pedestres: Pedestres têm sempre a prioridade nas vias e calçadas permitidas.
  • Limites de Velocidade: Deve-se respeitar a sinalização e moderar a velocidade, especialmente em áreas de convivência.

Atualmente, a região da Pampulha conta com 20 estações de patinetes elétricos, sendo quatro delas localizadas exatamente no trecho destinado ao programa "A Orla é Nossa".

Como Funciona o "A Orla é Nossa"

O projeto “A Orla é Nossa” é realizado em todos os sábados, das 7h às 13h, reservando um trecho de 3,4 quilômetros da Avenida Otacílio Negrão de Lima exclusivamente para pedestres, ciclistas e praticantes de esportes.

A coordenação do trânsito e a segurança do trecho ficam a cargo da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob).

Mudanças no trânsito

Para garantir a realização do evento com segurança, a via estará bloqueada durante a manhã.

Horário: Sábado (10), das 7h às 13h.

Trecho: Avenida Otacílio Negrão de Lima, nos dois sentidos, entre as rotatórias da Avenida Cremona e da Rua Sardenha.

Durante esse período, os motoristas que trafegam no sentido Parque Ecológico devem seguir pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, entrar na Avenida Cremona, virar à esquerda na rotatória em direção à Rua Palermo e continuar pela Rua Sardenha até retornar à Otacílio Negrão de Lima. quem segue no sentido Mineirão deve acessar a Rua Sardenha, entrar na Rua Palermo, virar à direita na rotatória para a Avenida Cremona e retornar à Avenida Otacílio Negrão de Lima.

O acesso de moradores e comerciantes aos imóveis será mantido durante toda a interdição. A orientação é que os condutores reduzam a velocidade, redobrem a atenção e deem preferência aos pedestres e praticantes de atividades físicas na via. Agentes de trânsito estarão no local desde o início da manhã para realizar os bloqueios e orientar os motoristas.

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O transporte público também terá mudanças temporárias. A linha 5106 (Bandeirantes/BH Shopping) terá o itinerário alterado durante a ação. No sentido BH Shopping, os ônibus passarão pelas ruas Bianca, Palermo e Pisa, pela Avenida Torino e pela Avenida Cremona, até retornar à Avenida Otacílio Negrão de Lima. No sentido Bandeirantes, o trajeto será feito pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, Avenida Cremona, Avenida Torino, Rua Campania, Rua Palermo e Rua Bianca. Os passageiros poderão embarcar e desembarcar ao longo de todo o trajeto alternativo.

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