Navegação na Lagoa da Pampulha é retomada neste sábado (10/10)

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) retomou, neste sábado (10/10), os passeios turísticos pelas águas da Lagoa da Pampulha a bordo da embarcação Capivarã. A iniciativa, coordenada pela Belotur, visa consolidar a navegação como uma atração permanente no cartão-postal da capital, permitindo que moradores e visitantes contemplem o Conjunto Moderno da Pampulha - reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco - a partir de um novo ângulo.

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Nesta nova fase, a operação ganha o reforço de um catamarã maior, com capacidade para 71 passageiros, oferecendo mais conforto e acessibilidade aos visitantes.

O presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, esteve na orla nesta manhã para coletiva de imprensa. Segundo ele, houve muita demanda na primeira etapa. "As pessoas vão conseguir fazer os passeios, inclusive com compra de ingressos antecipadas de até seis meses. O turista que está programando sua vinda para Belo Horizonte vai conseguir já programar um passeio na Pampulha com antecedência", disse.

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Segundo ele, a embarcação sofreu alterações. "O barco está todo preparado com banheiros, fizemos a retirada dos vidros das laterais para as pessoas terem mais conforto. O percurso é estimado em 60 minutos, percorrendo os principais equipamentos culturais do Conjunto da Pampulha", afirmou. O ápice do passeio, para o presidente, é a chegada na Igreja São Francisco de Assis.

Passeio gratuito

Para marcar o início das atividades, a PBH disponibilizou ingressos gratuitos para os primeiros dias de operação:

Sábado (10/10): Saídas às 13h30, 15h30 e 17h30.

Domingo (11/10): Saídas às 15h30 e 17h30.

Segunda-feira (12/10 - Feriado): Gratuidade em todas as viagens (10h30, 13h30, 15h30 e 17h30).

As entradas gratuitas para estes dias devem ser retiradas antecipadamente pela plataforma Sympla. A programação de estreia conta ainda com ações educativas e recreativas de segurança da Capitania Fluvial de Minas Gerais (Marinha do Brasil) em frente ao ponto de embarque.

A partir do funcionamento regular, os passeios ocorrerão de sexta a domingo, com quatro viagens diárias (10h30, 13h30, 15h30 e 17h30) e duração de uma hora. O embarque e desembarque ocorrem no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Veveco (Av. Otacílio Negrão de Lima, 855), espaço equipado com ponto de hidratação, área de descanso e acessibilidade.

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Tabela de preços

Ingresso Geral: R$ 20

Moradores de Belo Horizonte: R$ 12 (mediante comprovante de residência)

Meia-entrada: R$ 10,00 (estudantes de 21 a 59 anos, jovens de 13 a 20 anos e idosos a partir de 60 anos)

Gratuidade permanente: Crianças de até 12 anos e inscritos no CadÚnico.

Às quintas-feiras, os passeios serão voltados exclusivamente para agendamentos sociais de escolas públicas e instituições assistenciais. Os ingressos para datas regulares podem ser adquiridos presencialmente no CAT Veveco ou on-line (pelo Portal Belo Horizonte ou Sympla) com até seis meses de antecedência. Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, os passeios poderão ser reagendados.