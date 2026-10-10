Corpos de policiais mortos em acidente aéreo são liberados pelo IML

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Os corpos dos três policiais militares que morreram em um acidente aéreo nessa sexta-feira (9/10) já foram liberados para os familiares, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A previsão é de que os velórios ocorram neste domingo (11/10), mas os detalhes ainda não foram divulgados.

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Os oficiais foram identificados como o tenente-coronel Luis Silvestre, comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado (ComAvE); a 1ª tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende; e a 1ª tenente Alice Almeida.

O avião de pequeno porte Pégasus 17, da corporação, caiu em Santana do Paraíso, a 15km de Ipatinga, no Vale do Aço. A PM informou, em coletiva de imprensa realizada ontem, que o bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16 dessa sexta-feira, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59.

Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próximo ao terminal, às margens do km 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.

No momento da queda da aeronave, os militares estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pela PCMG e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), no âmbito de suas respectivas atribuições.

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Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte, ainda ontem.