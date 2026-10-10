Igrejas da Grande BH têm programação especial no dia da Padroeira do Brasil

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Os católicos participam, na segunda-feira (12/10), das celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, com programação especial na Arquidiocese de Belo Horizonte que inclui missas, momentos de oração e atividades para crianças.

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Em Contagem, na Grande BH, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida receberá os devotos, às 9h, para a 42ª Missa dedicada a Nossa Senhora Aparecida. A cerimônia será presidida pelo bispo auxiliar dom Nivaldo dos Santos Ferreira.

Já na Catedral Cristo Rei – Igreja Mãe da Arquidiocese de BH, no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, será celebrada missa em honra à Padroeira do Brasil, às 9h, com bênção especial para as crianças.

Serra da Piedade

Também no topo da Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, os fiéis poderão participar de várias cerimônias no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O espaço acolherá os peregrinos em três celebrações na Basílica da Piedade – Ermida da Padroeira de Minas, que guarda a imagem a padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade: às 9h, 11h e 15h.

Por ser Dia das Crianças, a missa das 15h terá oração especial pela garotada. Os fiéis podem enviar previamente os nomes dos meninos e meninas para que sejam colocados diante de Nossa Senhora da Piedade, durante a celebração.

Conforme divulgado pela Arquidiocese de BH, "a iniciativa busca proporcionar às crianças uma experiência de fé vivida de maneira alegre, acolhedora e próxima, junto às famílias, na Casa da Padroeira de Minas". Para participar da programação, é necessário agendar a visita ao Santuário acessando: sistemas.arquidiocesebh.org.br/EGP.Form/VisitaSensp

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Programação – 12 de outubro

No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem, na Grande BH, a missa será presidida pelo bispo auxiliar dom Nivaldo dos Santos Ferreira Arquidiocese de BH/Divulgação

Festa de Nossa Senhora Aparecida

Em Contagem, na Grande BH – Missa, às 9h, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Cerimônia presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Nivaldo dos Santos Ferreira.

Em Belo Horizonte – Missa, às 9h, na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte, com bênção especial para as crianças.