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QUEDA

Corpos de policiais mortos em acidente aéreo passam por exames no IML de BH

Os oficiais morreram em queda de avião da Polícia Militar, em Santana do Paraíso, a 15km de Ipatinga, no Vale do Aço

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/10/2026 12:13

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Cenipa assume perícia da queda do avião Pégasus 17 da PMMG no Vale do Aço
Oficiais Luis Silvestre, Gabriela Resende e Alice Almeida, vítimas do acidente aéreo da Polícia Militar de Minas Gerais crédito: PMMG/Reprodução Redes Sociais

Os corpos dos três policiais mortos em um acidente aéreo envolvendo o avião de pequeno porte Pégasus 17, da corporação, em Santana do Paraíso, a 15km de Ipatinga, no Vale do Aço, foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte. A informação foi atualizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) neste sábado (10/10).

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Em nota, a corporação informou que foi acionada e deslocou equipe de perícia oficial ao local para a realização dos trabalhos de praxe. "Os corpos dos três policiais militares foram encaminhados ao IML, em Belo Horizonte, onde estão sendo submetidos aos exames periciais cabíveis", comunicou.

As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pela PCMG e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), no âmbito de suas respectivas atribuições. 

 

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O acidente

A ocorrência foi registrada na altura do km 43 da BR-458, em Santana do Paraíso, nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço. A PM informou, em coletiva de imprensa realizada ontem, que o Pégasus 17, um bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16 dessa sexta-feira, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59.

Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próximo ao terminal, às margens do km 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência. 

Os oficiais foram identificados como o tenente-coronel Luis Silvestre, comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado (ComAvE); a 1ª tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende; e a 1ª tenente Alice Almeida. No momento da queda da aeronave eles estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação. 

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Ainda não há informações sobre velório e sepultamento dos corpos.

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