Corpos de policiais mortos em acidente aéreo passam por exames no IML de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os corpos dos três policiais mortos em um acidente aéreo envolvendo o avião de pequeno porte Pégasus 17, da corporação, em Santana do Paraíso, a 15km de Ipatinga, no Vale do Aço, foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte. A informação foi atualizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) neste sábado (10/10).

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Em nota, a corporação informou que foi acionada e deslocou equipe de perícia oficial ao local para a realização dos trabalhos de praxe. "Os corpos dos três policiais militares foram encaminhados ao IML, em Belo Horizonte, onde estão sendo submetidos aos exames periciais cabíveis", comunicou.

As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pela PCMG e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), no âmbito de suas respectivas atribuições.

O acidente

A ocorrência foi registrada na altura do km 43 da BR-458, em Santana do Paraíso, nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço. A PM informou, em coletiva de imprensa realizada ontem, que o Pégasus 17, um bimotor modelo Beechcraft Super King Air 300, prefixo PP-EJO, decolou do Aeroporto da Pampulha, em BH, às 15h16 dessa sexta-feira, e pousou no Aeroporto Regional de Ipatinga às 15h59.

Após uma nova decolagem, a aeronave caiu próximo ao terminal, às margens do km 43 da BR-458. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 16h20 para atender à ocorrência.

Os oficiais foram identificados como o tenente-coronel Luis Silvestre, comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado (ComAvE); a 1ª tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende; e a 1ª tenente Alice Almeida. No momento da queda da aeronave eles estavam em voo de treinamento periódico e obrigatório de rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

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Ainda não há informações sobre velório e sepultamento dos corpos.