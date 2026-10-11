Venda Nova: dupla é presa suspeita de delivery de 'drogas gourmet'

Um homem de 30 anos e uma mulher de 44 foram presos suspeitos de tráfico de drogas na noite desse sábado (10/10), no Bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O homem admitiu aos policiais que trabalhava com “delivery de drogas”.

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Segundo a Polícia Militar, uma equipe patrulhava a região quando recebeu uma denúncia anônima de um pedestre sobre uma transação de grande quantidade de drogas na Rua Norma.

Os policiais foram até o endereço indicado e abordaram o suspeito, que chegou ao local por volta das 23h. Ele tentou fugir, mas foi contido.

Dentro do veículo, os militares localizaram grande quantidade de drogas. Em seguida, a PMMG foi até o imóvel do suspeito, onde encontrou mais materiais ilícitos após a mulher autorizar a entrada.

Ao todo, foram apreendidas 100 porções de maconha e haxixe, além de ice e materiais usados para embalar as drogas. O carro também foi apreendido.

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A mulher negou ter conhecimento da prática criminosa. Já o homem admitiu ser dono das drogas e afirmou atuar no tráfico havia dois meses, na modalidade delivery, entregando entorpecentes fornecidos por um terceiro. Os dois foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil, responsável pelas investigações.