MG: casal morre e bebê de 10 meses fica ferido em acidente

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (11/10) deixou um casal morto e o bebê deles, de 10 meses, ferido na rodovia MG-252, no trecho entre Perdigão e o entroncamento com a BR-494, rota de acesso a Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal ocorreu por volta das 6h e envolveu dois carros de passeio: um Volkswagen Gol e um Honda Civic. De acordo com testemunhas ouvidas no local, o Gol seguia em direção à BR-494, enquanto o Honda Civic trafegava no sentido oposto, rumo a Perdigão.

No Gol, viajava uma família moradora de Perdigão. Com o impacto da batida, o motorista, de 36 anos, natural de Araújos, e a passageira, de 28 anos, natural de Bom Despacho, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

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O filho do casal, um bebê de 10 meses, sobreviveu à colisão. A criança sofreu fraturas nos dois fêmures e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi transferida para uma unidade hospitalar da região para receber atendimento especializado.

Os militares precisaram utilizar técnicas de salvamento para retirar os corpos do casal, que ficaram presos às ferragens do automóvel.

O condutor do Honda Civic, um homem de 31 anos, natural de Bom Despacho e também morador de Perdigão, não estava no local quando as equipes de resgate chegaram. As autoridades apuram se ele foi socorrido por terceiros e levado a algum hospital antes da chegada das equipes ou se deixou o local por outros motivos.

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Após a remoção das vítimas pela equipe dos bombeiros, a perícia técnica da Polícia Civil realizou os levantamentos de praxe para coletar evidências na pista e nos veículos. As causas do acidente e a dinâmica da colisão ainda são desconhecidas e serão esclarecidas após a conclusão do laudo pericial e das investigações.