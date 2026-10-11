Homem é morto a facadas pela companheira na Grande BH
O casal estava junto há nove anos; o motivo da briga ainda não foi esclarecido
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Um homem de 29 anos foi morto a facadas pela companheira, de 28, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (10/10). Segundo a Polícia Militar, o casal estava junto havia nove anos, e o relacionamento era marcado por conflitos. Há cerca de um mês, os dois teriam reatado após uma breve separação.
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De acordo com a corporação, os dois teriam iniciado uma briga. A mulher relatou que o companheiro pegou uma faca e foi em sua direção. A suspeita, então, teria conseguido desarmá-lo e golpeá-lo. O motivo da discussão ainda não foi esclarecido.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, encontrou o homem sem sinais vitais. As duas filhas do casal, de 4 anos e 11 meses, estavam na casa, mas não presenciaram a briga.
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A mulher foi levada para atendimento médico devido a um ferimento leve no ombro. A perícia esteve na residência, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A suspeita foi presa. O caso será investigado pela Polícia Civil.