Fim de semana prolongado: acidentes deixam feridos em estradas de MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O fim de semana de feriado prolongado registra acidentes com feridos nas rodovias que cortam Minas Gerais. Entre a noite de sábado (10/10) e a madrugada deste domingo (11), duas colisões envolvendo carros de passeio mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nos municípios de Patrocínio e Carmo da Mata, no Alto Paranaíba e no Centro-Oeste do estado, respectivamente.

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Na madrugada deste domingo (11), por volta de 00h35, um grave acidente na altura do km 506 da BR-365, em Patrocínio, deixou cinco pessoas feridas, incluindo uma criança.

De acordo com as informações apuradas no local, um Fiat Palio transitava por uma estrada vicinal de terra e, ao tentar acessar a rodovia, atingiu a lateral de um Fiat Uno que trafegava pela pista. Com a violência do impacto, o Uno capotou.

No veículo capotado, estavam cinco ocupantes: dois homens, duas mulheres e uma criança. Todos sofreram ferimentos leves e escoriações pelo corpo. As vítimas foram avaliadas, imobilizadas e receberam os primeiros curativos das equipes de resgate do CBMMG e do SAMU antes de serem encaminhadas ao pronto-socorro local.

O motorista do Fiat Palio fugiu do local sem prestar socorro. A pista precisou ser temporariamente interditada devido à posição dos veículos, ficando aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Três feridos

Já na noite de sábado (10), por volta das 19h10, outro acidente entre dois automóveis mobilizou o Pelotão de Bombeiros de Oliveira na BR-494, na altura do km 75, próximo ao acesso ao povoado de São Bento, em Carmo da Mata.

A colisão deixou três pessoas feridas. Um casal, ambos de 26 anos, ocupante de um dos veículos, foi socorrido por uma equipe do SAMU. No outro carro, o motorista, de aproximadamente 45 anos, foi atendido pela Unidade de Resgate dos bombeiros, apresentando escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas.

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Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi levado para o Pronto Atendimento Municipal de Oliveira. A Polícia Militar compareceu ao local para realizar a sinalização da via e adotar os procedimentos de praxe.