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Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira do Brasil
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A história remonta a outubro de 1717, quando o conde de Assumar, então governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais, passaria pela região de Guaratinguetá. Segundo a tradição religiosa, três pescadores - João Alves, Domingos Garcia e Filipe Pedroso - receberam a missão de conseguir peixes para a alimentação da comitiva. Depois de várias tentativas sem sucesso, eles lançaram novamente suas redes nas águas do rio Paraíba do Sul. Foi nesse momento que encontraram uma imagem religiosa, inicia Foto: José Luiz Bernardes Ribeiro/Wikimedia Commons
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A peça representava Nossa Senhora da Conceição, uma das invocações da Virgem Maria na tradição católica. De acordo com o relato preservado pela Igreja, depois de recolherem as duas partes da imagem, os pescadores conseguiram uma quantidade abundante de peixes. O episódio foi interpretado pelos devotos como um sinal extraordinário e contribuiu para o início da veneração. A imagem passou a ser chamada de Nossa Senhora Aparecida, em referência ao modo como surgiu nas águas do rio. Foto: Flickr/Palácio do Planalto
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Inicialmente, a imagem permaneceu na casa de Filipe Pedroso, onde familiares e moradores da região se reuniam para rezar. A notícia sobre o episódio e os relatos de graças alcançadas fizeram a devoção se espalhar entre as comunidades vizinhas. Com o aumento do número de fiéis, foi necessário construir espaços maiores para acolher as orações e as visitas. A pequena devoção local transformou-se gradualmente em um centro de peregrinação, atraindo pessoas de diferentes partes do país. Foto: Rodrigo Soldon/Wikimedia Commons
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A popularidade da santa cresceu durante o século 19, acompanhada pela construção de capelas e pelo aumento das romarias. Em 1884, a imagem recebeu uma coroa oferecida por ocasião de uma cerimônia religiosa, reforçando sua importância no catolicismo brasileiro. A expansão da devoção também levou a Igreja a reconhecer oficialmente o papel de Nossa Senhora Aparecida para os fiéis do país. Em 1930, o papa Pio XI (foto) assinou o decreto que a declarou padroeira principal do Brasil, atendendo a um pe Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
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A proclamação oficial foi seguida por uma grande celebração pública no Rio de Janeiro, então capital federal, em 1931. A cerimônia reuniu autoridades religiosas, representantes do governo e uma multidão de devotos. A escolha da santa como padroeira consolidou uma devoção que já estava profundamente enraizada na cultura popular. Foto: Paul R. Burley/Wikimedia Commons
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Com o crescimento das peregrinações, Aparecida, no interior paulista, tornou-se um dos principais destinos religiosos da América Latina. O Santuário Nacional, construído para receber o grande fluxo de visitantes, passou a concentrar celebrações, missas e homenagens à padroeira. Em 1980, o papa João Paulo II visitou o local e consagrou a nova basílica durante sua viagem ao Brasil. O santuário continua sendo o principal ponto de encontro dos devotos, sobretudo durante as comemorações de outubro. Foto: Reprodução/Flickr Camilla Torres
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O feriado nacional de 12 de outubro foi instituído pela Lei nº 6.802, sancionada em 30 de junho de 1980, durante o governo do presidente João Figueiredo. A legislação estabeleceu a data para o culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, reconhecendo a importância religiosa da padroeira no país. Além das celebrações católicas, o dia integra o calendário brasileiro como uma ocasião de encontro familiar e de manifestações culturais. Mais de três séculos depois do episódio narrado pelos pesca Foto: José Luiz/Wikimedia Commons
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