Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira do Brasil

A peça representava Nossa Senhora da Conceição, uma das invocações da Virgem Maria na tradição católica. De acordo com o relato preservado pela Igreja, depois de recolherem as duas partes da imagem, os pescadores conseguiram uma quantidade abundante de peixes. O episódio foi interpretado pelos devotos como um sinal extraordinário e contribuiu para o início da veneração. A imagem passou a ser chamada de Nossa Senhora Aparecida, em referência ao modo como surgiu nas águas do rio. Foto: Flickr/Palácio do Planalto