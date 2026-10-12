TSE não encontrou 'notícias falsas' em canal pró-Lula

A área técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou, nesta segunda-feira (12/10), que não identificou notícias falsas contra o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), no canal "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), no WhatsApp.

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Flávio havia denunciado o canal à Corte sob a alegação de que o espaço dissemina conteúdos desinformativos e ofensivos.

A análise foi feita em resposta ao pedido realizado pelo presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, para que a Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do tribunal investigasse o canal pró-Lula. "Quanto à circulação de conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes, não foram localizadas, entre as publicações do canal no período de 2 a 11 de outubro de 2026, reproduções das afirmações examinadas nos autos", apontou o documento.

O parecer chega após uma série de decisões conflitantes. Nesse domingo (11/10), pela manhã, Nunes Marques havia ordenado a suspensão do canal de WhatsApp. Durante o período da tarde, o corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, revogou a ordem de bloqueio e restabeleceu as atividades do canal. Além disso, salientou que a campanha de Flávio Bolsonaro não havia apresentado elementos suficientes para comprovar a disseminação de conteúdos falsos e ofensivos e destacou a defesa da liberdade de expressão.

Cueva também solicitou que o processo seja incluído na pauta da primeira sessão virtual regimentalmente disponível do tribunal, com apreciação urgente pelos ministros.

Nunes Marques convocou, para esta terça-feira (13/10), as coordenações jurídicas de ambas as campanhas para uma reunião. O intuito é discutir as condutas das candidaturas.

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'Exército de Lula'

Criado há uma semana, na última segunda-feira (5/10), o canal 'Exército do Lula' é gerido por Janones e registrou rápido crescimento. Na manhã desta segunda (12/10), o grupo conta com 3,7 milhões de apoiadores.