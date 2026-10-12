Moraes autoriza retomada de visitas de Flávio a Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retomada do regime de visitas do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A decisão foi proferida em 12 de outubro de 2026 após o cumprimento integral da pena de suspensão de 90 dias estipulada em julho.

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A restrição havia sido aplicada em 13 de julho de 2026 em razão do descumprimento de medidas cautelares. Na ocasião, Moraes identificou que Flávio Bolsonaro utilizou o direito de visita para obter uma carta escrita por Jair Bolsonaro com o objetivo de divulgá-la em redes sociais. A conduta configurou desvio de finalidade e descumpriu a regra do regime de prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, que proíbe o uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros.

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O pedido para o restabelecimento das visitas foi apresentado pela defesa em 5 de outubro de 2026. Na fundamentação, o relator observou que o prazo sancionatório de 90 dias se encerrou em 11 de outubro de 2026 e que não surgiram fatos supervenientes que justificassem a prorrogação da suspensão, posicionamento respaldado por parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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A retomada dos encontros observará os mesmos horários, condições e medidas de segurança previamente estipulados. O ministro ressaltou, contudo, que permanece estritamente vedada qualquer finalidade político-eleitoral, bem como a divulgação de manifestos ou declarações por terceiros, independentemente do meio utilizado.