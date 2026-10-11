Flávio Bolsonaro pede investigação contra diretor-geral da Polícia Federal

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) apresentou uma notícia-crime contra Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF), para a Justiça Eleitoral. A acusação sustenta que Rodrigues teria utilizado o serviço da repartição pública federal para beneficiar o presidente Lula. O pedido judicial tem o objetivo de apurar desvio de finalidade institucional na corporação.

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Questionamentos sobre a conduta no dia da votação

O documento indica que a direção da Polícia Federal convocou uma coletiva de imprensa no dia das eleições em primeiro turno para comunicar a abertura de uma apuração prévia a respeito de suposta interferência internacional nas eleições.

A denúncia apresentada destaca fatores específicos sobre o caso divulgado pela autoridade policial:

anúncio público realizado no próprio dia da votação;

procedimento baseado de maneira exclusiva em conteúdo de reportagem jornalística;

falta de justa causa para a sustentação da apuração aberta pela corporação;

arquivamento posterior das apurações diante da ausência de elementos mínimos de prova.

A petição protocolada na Justiça Eleitoral aponta que a condução do caso e a divulgação da apuração no dia do pleito justificam a apuração formal sobre a conduta do diretor-geral.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.