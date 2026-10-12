EBC nega responsabilidade por falha de áudio em propaganda do PL

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) negou, nesta segunda-feira (12/10), ter responsabilidade pela falha de áudio na propaganda eleitoral do Partido Liberal (PL), exibida às 13h. Em nota oficial, a empresa afirmou que o problema atingiu igualmente todas as emissoras que transmitem o horário eleitoral gratuito e que a operação de exibição é responsabilidade do pool de emissoras.

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Segundo a EBC, a exibição da propaganda presidencial naquele horário estava a cargo de outra empresa integrante do pool, grupo responsável pela geração e distribuição do sinal para todo o país. A divisão das tarefas entre as emissoras é definida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), que organiza a operação.

A empresa citou o artigo 64 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019 e a Resolução TSE nº 23.778/2026, que estabelece o plano de mídia do segundo turno. De acordo com a EBC, cabe ao pool receber os arquivos enviados pelas campanhas e gerar o sinal da propaganda eleitoral distribuído nacionalmente.

“Mais uma vez, a EBC refuta a informação de que foi responsável por qualquer erro. E agradece ao SBT por ter reconhecido publicamente que se equivocou ao acusar injustamente a EBC”, afirmou a empresa na nota.

A EBC informou ainda que aguarda um pronunciamento da Abert sobre as causas da falha de áudio.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por sua vez, esclareceu que o problema de áudio registrado hoje no horário eleitoral do candidato Flavio Bolsonaro ocorreu devido a um problema técnico no pool de Mídias.

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"No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão em bloco desta segunda-feira (12), às 13h, para o cargo de presidente da República", explicou.