Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Ato em apoio a Lula ocupa sete quarteirões em Copacabana

Multidão ocupa quarteirões da Avenida Atlântica com muita energia; estações de metrô na Zona Sul registram movimento intenso durante o encontro

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
12/10/2026 18:18

compartilhe

×
Ato em apoio a Lula ocupa sete quarteirões em Copacabana
Ato em apoio a Lula ocupa sete quarteirões em Copacabana crédito: Tupi

Eleitores cariocas ocuparam a Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), no início da tarde desta segunda-feira (12/10). O ato público reuniu apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Concentração na orla de Copacabana

A presença dos manifestantes começou por volta das 13h. A concentração inicial ocorreu na altura do Posto 5, no trecho situado entre a Rua Barão de Ipanema e a Rua Xavier da Silveira.

Meia hora após o primeiro registro, às 13h30, o grupo avançou pela orla marítima. Os participantes ocuparam uma extensão correspondente a sete quarteirões da Avenida Atlântica.

Reflexos no transporte público

O deslocamento dos apoiadores causou movimentação intensa no transporte público que atende a Zona Sul da capital fluminense. O sistema metroviário registrou plataformas e composições cheias durante o período do encontro.

As seguintes estações de metrô apresentaram lotação:

Tópicos relacionados:

eleicoes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay