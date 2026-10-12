Ato em apoio a Lula ocupa sete quarteirões em Copacabana
Multidão ocupa quarteirões da Avenida Atlântica com muita energia; estações de metrô na Zona Sul registram movimento intenso durante o encontro
compartilhe
Eleitores cariocas ocuparam a Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), no início da tarde desta segunda-feira (12/10). O ato público reuniu apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Concentração na orla de Copacabana
A presença dos manifestantes começou por volta das 13h. A concentração inicial ocorreu na altura do Posto 5, no trecho situado entre a Rua Barão de Ipanema e a Rua Xavier da Silveira.
Meia hora após o primeiro registro, às 13h30, o grupo avançou pela orla marítima. Os participantes ocuparam uma extensão correspondente a sete quarteirões da Avenida Atlântica.
Reflexos no transporte público
O deslocamento dos apoiadores causou movimentação intensa no transporte público que atende a Zona Sul da capital fluminense. O sistema metroviário registrou plataformas e composições cheias durante o período do encontro.
As seguintes estações de metrô apresentaram lotação:
-
Botafogo
-
Cantagalo
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Siqueira Campos