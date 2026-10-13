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Pix MEI: governo prevê até R$ 5 mil a microempreendedores sem necessidade de devolução

Governo federal anuncia repasse direto para compra de equipamentos e melhorias; benefício não é empréstimo e terá apoio técnico para novos projetos

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
13/10/2026 15:53

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Pix MEI: governo prevê até R$ 5 mil a microempreendedores sem necessidade de devolução
O Pix, sistema de pagamentos digitais, é o mecanismo central para o novo programa de repasse de recursos aos MEIs crédito: Bruno Peres / Agência Brasil

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13/10) um pacote composto por cinco medidas direcionadas aos microempreendedores individuais (MEIs). Entre as propostas apresentadas para fortalecer a categoria está o Pix MEI.

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O programa funciona por meio de transferência direta de recursos voltada ao investimento produtivo. Pela proposta oficial, o governo prevê repassar até R$ 5 mil aos profissionais autônomos sem exigência de devolução do montante.

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Aplicação dos recursos

A quantia repassada aos beneficiários tem finalidades específicas para o desenvolvimento das atividades econômicas:

  • aquisição de equipamentos para a atividade profissional;

  • realização de melhorias nos estabelecimentos ou processos operacionais;

  • ampliação da capacidade de produção;

  • aumento da renda individual e do faturamento dos empreendimentos.

Essa verba compõe o esforço fiscal do pacote de cinco iniciativas divulgado pelo Executivo federal para atender os microempreendedores em território nacional.

Orientações e apoio técnico

O ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, confirmou que o repasse financeiro não terá caráter de empréstimo. Por ser uma transferência direta de recursos, o beneficiado não assume dívida com o governo.

O recebimento do benefício terá acompanhamento por ações governamentais de suporte aos trabalhadores. A equipe técnica oferecerá apoio prático e orientação direta aos microempreendedores durante toda a estruturação dos projetos produtivos.

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