Pix MEI: governo prevê até R$ 5 mil a microempreendedores sem necessidade de devolução
Governo federal anuncia repasse direto para compra de equipamentos e melhorias; benefício não é empréstimo e terá apoio técnico para novos projetos
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O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13/10) um pacote composto por cinco medidas direcionadas aos microempreendedores individuais (MEIs). Entre as propostas apresentadas para fortalecer a categoria está o Pix MEI.
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O programa funciona por meio de transferência direta de recursos voltada ao investimento produtivo. Pela proposta oficial, o governo prevê repassar até R$ 5 mil aos profissionais autônomos sem exigência de devolução do montante.
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Aplicação dos recursos
A quantia repassada aos beneficiários tem finalidades específicas para o desenvolvimento das atividades econômicas:
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aquisição de equipamentos para a atividade profissional;
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realização de melhorias nos estabelecimentos ou processos operacionais;
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ampliação da capacidade de produção;
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aumento da renda individual e do faturamento dos empreendimentos.
Essa verba compõe o esforço fiscal do pacote de cinco iniciativas divulgado pelo Executivo federal para atender os microempreendedores em território nacional.
Orientações e apoio técnico
O ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, confirmou que o repasse financeiro não terá caráter de empréstimo. Por ser uma transferência direta de recursos, o beneficiado não assume dívida com o governo.
O recebimento do benefício terá acompanhamento por ações governamentais de suporte aos trabalhadores. A equipe técnica oferecerá apoio prático e orientação direta aos microempreendedores durante toda a estruturação dos projetos produtivos.
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