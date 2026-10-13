Simões responde Cleitinho sobre salário de servidor: 'Joga para a plateia'

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O governador Mateus Simões (PSD) rebateu declarações do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) sobre a gestão financeira do estado. A manifestação ocorreu após texto assinado por Orion Teixeira, do Estado de Minas, revelar uma previsão da Secretaria da Fazenda indicando risco de falta de recursos para pagar salários de servidores em janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em publicação do jornal no Instagram, Cleitinho criticou o atual cenário administrativo: "Espera aí, ele mesmo está alegando sua incompetência? Se janeiro já não tem dinheiro para pagar servidores, quem está governando o estado até dezembro?".

Simões tratou o sucessor como "senador" e descartou conversas privadas: "O senhor pediu um horário reservado apenas comigo na quarta, sob a alegação de que quer ajuda na transição, mas percebo que a ideia é continuar falando nas redes ao invés de trabalhar".

"Não vale a pena conversar em particular se, na rede, o jogo vai continuar sendo esse, de jogar para a plateia. Vamos para a transparência total, esse é o meu convite para o senhor para a transição", afirmou Simões.



O chefe do Executivo propôs reuniões públicas e televisionadas, cobrando que o eleito cumpra promessas de campanha como aumento dos servidores, redução do IPVA e maior repasse aos municípios.

Cenário fiscal e reuniões temáticas

As contas estaduais reúnem os seguintes fatores orçamentários:

utilização de R$ 2,1 bilhões da venda da folha de pagamento ao banco Itaú para custear o 13º salário deste ano

previsão de déficit fiscal calculada em R$ 10,5 bilhões para 2027

entendimento interno de que a redução da alíquota do IPVA prejudica o equilíbrio financeiro mineiro

A coluna de Bertha Maakaroun desta terça-feira (13/10) noticiou que Simões comunicou ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB), que ficará fora por um mês a partir do final de outubro.

Tadeu Leite assumirá o governo interinamente e conduzirá os encontros de transição entre 23 de outubro e 23 de novembro. A ausência sugere descontentamento com a derrota e recusa de Simões em atuar no processo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os encontros entre as equipes começam na próxima semana seguindo roteiro temático definido pelo governador. A pauta das contas públicas ficou agendada para a última reunião de secretarias, ocasião programada para exibir receitas disponíveis e compromissos pendentes. Sobre os dados fiscais da administração, Orion Teixeira relatou: "a conta não vai fechar".