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TRANSIÇÃO

Venda da folha ao Itaú por R$ 2,18 bilhões reforça caixa de Minas para transição de governo

Operação realizada em junho visa garantir pagamentos de fim de ano e estabilidade fiscal no início de 2027

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Estado de Minas
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Repórter
13/10/2026 09:56 - atualizado em 13/10/2026 09:58

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Cidade Administrativa, onde funciona a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Cidade Administrativa, sede do governo mineiro crédito: Euler Junior/EM/D.A Press

Concluída em junho de 2026, a cessão da folha de pagamento do funcionalismo estadual de Minas Gerais para o Itaú garantiu o ingresso de R$ 2,18 bilhões no tesouro público. A negociação financeira reforça o caixa do estado para cumprir os compromissos de fim de ano e assegurar a liquidez orçamentária necessária para quitar as remunerações no início de 2027, em meio aos debates sobre a transição governamental e o equilíbrio fiscal mineiro.

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Como funciona a venda da folha de pagamento dos servidores

A negociação transfere à instituição bancária privada o direito de processar as contas de centenas de milhares de funcionários públicos estaduais. Em troca, o banco repassa uma remuneração bilionária em parcela única, gerando receita imediata para o fluxo financeiro do tesouro estadual.

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O aporte de R$ 2,18 bilhões busca afastar a ameaça de descompasso orçamentário no fechamento das contas. Representantes da administração estadual apontaram que o estado precisava de reforço de liquidez para mitigar riscos de escassez de recursos e quitar as obrigações da folha em janeiro. Com a concretização do acordo com o Itaú, o Executivo garantiu receitas para assegurar que os vencimentos continuem sendo honrados dentro do cronograma habitual.

O debate sobre a situação fiscal e a transição estadual

As discussões sobre as contas públicas ganharam destaque no cenário político mineiro. Setores da oposição e parlamentares contestaram os alertas sobre risco de atraso salarial, criticando a gestão orçamentária e sustentando que a arrecadação estadual manteve montantes expressivos ao longo do exercício fiscal. Críticos argumentam que avaliações excessivamente alarmistas geram apreensão desnecessária entre os servidores públicos.

A controvérsia ampliou a atenção política em torno das finanças públicas de Minas Gerais. Enquanto a equipe do governo estadual sustenta que a operação financeira foi indispensável para assegurar estabilidade no fluxo de caixa, críticos apontam desafios no planejamento orçamentário e demandam transparência total sobre a real disponibilidade de recursos no tesouro estadual.

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Quais medidas sustentam o pagamento dos salários no início de 2027

  • ingresso extraordinário da receita de R$ 2,18 bilhões proveniente da cessão das contas ao Itaú

  • arrecadação das cotas iniciais do imposto sobre a propriedade de veículos automotores

  • cronograma de transferências constitucionais obrigatórias enviadas pela União

  • revisão de despesas com contratos de prestação de serviços não essenciais

  • programação escalonada de despesas para manter os salários dentro do mês de competência

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A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais direcionou o montante obtido com a operação bancária para contas específicas de custeio da folha. A entrada desses valores nos cofres estaduais viabiliza a liquidação do décimo terceiro salário e sustenta o pagamento integral do quadro funcional no início de 2027.

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