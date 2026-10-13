Venda da folha ao Itaú por R$ 2,18 bilhões reforça caixa de Minas para transição de governo

Concluída em junho de 2026, a cessão da folha de pagamento do funcionalismo estadual de Minas Gerais para o Itaú garantiu o ingresso de R$ 2,18 bilhões no tesouro público. A negociação financeira reforça o caixa do estado para cumprir os compromissos de fim de ano e assegurar a liquidez orçamentária necessária para quitar as remunerações no início de 2027, em meio aos debates sobre a transição governamental e o equilíbrio fiscal mineiro.

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Como funciona a venda da folha de pagamento dos servidores

A negociação transfere à instituição bancária privada o direito de processar as contas de centenas de milhares de funcionários públicos estaduais. Em troca, o banco repassa uma remuneração bilionária em parcela única, gerando receita imediata para o fluxo financeiro do tesouro estadual.

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O aporte de R$ 2,18 bilhões busca afastar a ameaça de descompasso orçamentário no fechamento das contas. Representantes da administração estadual apontaram que o estado precisava de reforço de liquidez para mitigar riscos de escassez de recursos e quitar as obrigações da folha em janeiro. Com a concretização do acordo com o Itaú, o Executivo garantiu receitas para assegurar que os vencimentos continuem sendo honrados dentro do cronograma habitual.

O debate sobre a situação fiscal e a transição estadual

As discussões sobre as contas públicas ganharam destaque no cenário político mineiro. Setores da oposição e parlamentares contestaram os alertas sobre risco de atraso salarial, criticando a gestão orçamentária e sustentando que a arrecadação estadual manteve montantes expressivos ao longo do exercício fiscal. Críticos argumentam que avaliações excessivamente alarmistas geram apreensão desnecessária entre os servidores públicos.

A controvérsia ampliou a atenção política em torno das finanças públicas de Minas Gerais. Enquanto a equipe do governo estadual sustenta que a operação financeira foi indispensável para assegurar estabilidade no fluxo de caixa, críticos apontam desafios no planejamento orçamentário e demandam transparência total sobre a real disponibilidade de recursos no tesouro estadual.

Quais medidas sustentam o pagamento dos salários no início de 2027

ingresso extraordinário da receita de R$ 2,18 bilhões proveniente da cessão das contas ao Itaú

arrecadação das cotas iniciais do imposto sobre a propriedade de veículos automotores

cronograma de transferências constitucionais obrigatórias enviadas pela União

revisão de despesas com contratos de prestação de serviços não essenciais

programação escalonada de despesas para manter os salários dentro do mês de competência Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais direcionou o montante obtido com a operação bancária para contas específicas de custeio da folha. A entrada desses valores nos cofres estaduais viabiliza a liquidação do décimo terceiro salário e sustenta o pagamento integral do quadro funcional no início de 2027.