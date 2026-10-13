Venda da folha ao Itaú por R$ 2,18 bilhões reforça caixa de Minas para transição de governo
Operação realizada em junho visa garantir pagamentos de fim de ano e estabilidade fiscal no início de 2027
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Concluída em junho de 2026, a cessão da folha de pagamento do funcionalismo estadual de Minas Gerais para o Itaú garantiu o ingresso de R$ 2,18 bilhões no tesouro público. A negociação financeira reforça o caixa do estado para cumprir os compromissos de fim de ano e assegurar a liquidez orçamentária necessária para quitar as remunerações no início de 2027, em meio aos debates sobre a transição governamental e o equilíbrio fiscal mineiro.
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Como funciona a venda da folha de pagamento dos servidores
A negociação transfere à instituição bancária privada o direito de processar as contas de centenas de milhares de funcionários públicos estaduais. Em troca, o banco repassa uma remuneração bilionária em parcela única, gerando receita imediata para o fluxo financeiro do tesouro estadual.
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O aporte de R$ 2,18 bilhões busca afastar a ameaça de descompasso orçamentário no fechamento das contas. Representantes da administração estadual apontaram que o estado precisava de reforço de liquidez para mitigar riscos de escassez de recursos e quitar as obrigações da folha em janeiro. Com a concretização do acordo com o Itaú, o Executivo garantiu receitas para assegurar que os vencimentos continuem sendo honrados dentro do cronograma habitual.
O debate sobre a situação fiscal e a transição estadual
As discussões sobre as contas públicas ganharam destaque no cenário político mineiro. Setores da oposição e parlamentares contestaram os alertas sobre risco de atraso salarial, criticando a gestão orçamentária e sustentando que a arrecadação estadual manteve montantes expressivos ao longo do exercício fiscal. Críticos argumentam que avaliações excessivamente alarmistas geram apreensão desnecessária entre os servidores públicos.
A controvérsia ampliou a atenção política em torno das finanças públicas de Minas Gerais. Enquanto a equipe do governo estadual sustenta que a operação financeira foi indispensável para assegurar estabilidade no fluxo de caixa, críticos apontam desafios no planejamento orçamentário e demandam transparência total sobre a real disponibilidade de recursos no tesouro estadual.
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A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais direcionou o montante obtido com a operação bancária para contas específicas de custeio da folha. A entrada desses valores nos cofres estaduais viabiliza a liquidação do décimo terceiro salário e sustenta o pagamento integral do quadro funcional no início de 2027.