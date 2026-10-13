Papa Leão 14 tem câncer no pulmão confirmado após cirurgia em Roma

O nódulo retirado do pulmão do papa Leão 14 nesta terça-feira (13/10) é um câncer, confirmou o Vaticano. O pontífice, de 71 anos, foi operado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália, e a Santa Sé informou que a cirurgia foi concluída com sucesso, dentro do prazo e da forma previstos.

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Leão 14 havia revelado a descoberta no domingo (11/10), durante o Angelus, na Praça de São Pedro, afirmando que a lesão foi identificada em estágio muito inicial e estava bem localizada. A recuperação deve levar cerca de uma semana, e todas as audiências do papa foram canceladas até 20 de outubro.

O Vaticano confirmou que o papa foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão. O boletim médico do Vaticano informou ainda que o lobo inferior direito do pontífice foi removido. "O Santo Padre permaneceu na sala de cirurgia por cerca de três horas, e a duração da intervenção foi de aproximadamente 90 minutos. A cirurgia foi bem-sucedida e não houve complicações", disse. Após a internação, Leão 14 despertou normalmente e já foi transferido para o quarto.

De acordo com a equipe médica, que chegou a rezar o terço antes do início da operação, o exame histológico realizado durante a operação confirmou o diagnóstico, que já era suspeitado a partir de exames pré-operatórios. A equipe cirúrgica foi coordenada pelo professor Stefano Margaritora, com a participação de outros profissionais das áreas de cirurgia torácica e anestesiologia.

Exames adicionais

Segundo informações da "AFP", exames adicionais estão sendo realizados para saber se há algum indício de que o câncer tenha se espalhado.

Esta foi a primeira complicação grave de saúde de Leão 14 desde que assumiu o papado em maio de 2025. Durante seu período de internação para recuperação, tal qual outros pontífices, ele deverá seguir trabalhando do hospital. (Com Correio Braziliense)

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