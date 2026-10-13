Cirurgia do Papa para retirada de nódulo no pulmão é concluída com sucesso

A cirurgia do Papa Leão XIV para a retirada de um nódulo circunscrito no pulmão terminou com sucesso. O procedimento foi realizado na tarde desta terça-feira (13/10), no Hospital Policlínico Gemelli.

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As informações oficiais partiram da Sala de Imprensa da Santa Sé por meio de seu canal no Telegram e foram veiculadas pelo "Vatican News". O comunicado confirmou que a intervenção médica cumpriu o planejamento estabelecido: “a operação foi concluída com sucesso, dentro do prazo e da forma prevista”.

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Recuperação no quarto hospitalar

A operação teve como foco a extração de um nódulo no pulmão do Pontífice. Segundo o Vaticano, a cirurgia transcorreu conforme o programado pela equipe responsável.

Após a conclusão do procedimento no Hospital Policlínico Gemelli, o líder religioso seguiu para repousar. A Sala de Imprensa da Santa Sé confirmou o estado do paciente ao afirmar que “o Santo Padre já se encontra em seu quarto”.

Divulgação de boletins médicos

A comunicação da Santa Sé informou que o acompanhamento da recuperação continuará sendo reportado ao público. A entidade acrescentou que “mais informações serão divulgadas em breve”.

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Um novo boletim médico sobre a recuperação de Leão XIV deve ser emitido em breve pelos canais oficiais.