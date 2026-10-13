Pesquisa Nexus: deputado do PT diz que ‘Flávio não cresce’ e vê espaço para virada

Na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13, Flávio Bolsonaro aparece com 52%, contra 48% de Lula no segundo turno, considerados apenas os votos válidos, que excluem indecisos, brancos e nulos.

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O deputado Alencar Santana (PT-SP), reeleito no último dia 4, disse que “há espaço para reverter” o resultado e que não dá para negar a existência do que ele chamou de “uma onda” pró-Lula nas ruas e nas redes.

“A onda está aí e o povo está pegando. São manifestações no país inteiro. Está acontecendo. O clima está bom. Estamos muito confiantes e animados. O Flávio não cresce”, afirmou à coluna.

Petistas têm chamado atenção, realmente, para o fato de Flávio não estar crescendo nas pesquisas. Em geral, quem termina o primeiro turno em vantagem amplia a diferença na rodada final.

Inicialmente, nesta terça, a Nexus divulgou um gráfico com erro, mostrando Lula à frente na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. O instituto publicou uma errata para corrigir a inversão. Mas foi o suficiente para provocar alvoroço entre lideranças políticas no início do dia.

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A leitura em Brasília é de que as duas próximas semanas serão emocionantes.