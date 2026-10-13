Assine
overlay
Início PlatôBr

Pesquisa Nexus: deputado do PT diz que ‘Flávio não cresce’ e vê espaço para virada

Petistas se animam com manifestações pró-Lula e falam em "onda" a favor do presidente-candidato

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/10/2026 07:56

compartilhe

×
Pesquisa Nexus: deputado do PT diz que ‘Flávio não cresce’ e vê espaço para virada
Pesquisa Nexus: deputado do PT diz que ‘Flávio não cresce’ e vê espaço para virada crédito: Foto: Ricardo Stuckert

Na pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13, Flávio Bolsonaro aparece com 52%, contra 48% de Lula no segundo turno, considerados apenas os votos válidos, que excluem indecisos, brancos e nulos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O deputado Alencar Santana (PT-SP), reeleito no último dia 4, disse que “há espaço para reverter” o resultado e que não dá para negar a existência do que ele chamou de “uma onda” pró-Lula nas ruas e nas redes.

“A onda está aí e o povo está pegando. São manifestações no país inteiro. Está acontecendo. O clima está bom. Estamos muito confiantes e animados. O Flávio não cresce”, afirmou à coluna.

Petistas têm chamado atenção, realmente, para o fato de Flávio não estar crescendo nas pesquisas. Em geral, quem termina o primeiro turno em vantagem amplia a diferença na rodada final.

Inicialmente, nesta terça, a Nexus divulgou um gráfico com erro, mostrando Lula à frente na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. O instituto publicou uma errata para corrigir a inversão. Mas foi o suficiente para provocar alvoroço entre lideranças políticas no início do dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A leitura em Brasília é de que as duas próximas semanas serão emocionantes.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay