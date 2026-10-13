Governo de MG garante pagamento em dia do 13° e do salário de janeiro

O governo de Minas informou, por meio de uma nota, que o salário referente a dezembro deste ano será depositado na conta do servidor até o dia 6 de janeiro, data da posse de Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador no primeiro turno das eleições.



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O governo também informou que o décimo terceiro salário será pago integralmente ainda em 2026, em data a ser divulgada em breve.

“Desde agosto de 2021, os salários dos servidores do Poder Executivo estadual são pagos integralmente até o quinto dia útil de cada mês, com antecipação em algumas ocasiões. Essa regularidade será mantida até o encerramento da atual gestão”, diz a nota.

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Cleitinho e o atual governador, Mateus Simões (PSD), trocaram farpas a respeito do pagamento dos servidores. Após Simões manifestar, durante reunião com sua equipe, preocupação com o pagamento de janeiro, o governador eleito rebateu, afirmando que, se os vencimentos não fossem pagos, o atual chefe do Executivo estaria “alegando sua própria incompetência”.