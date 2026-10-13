Assine
overlay
Início Política
SERVIDORES

Governo de MG garante pagamento em dia do 13° e do salário de janeiro

Em nota, Executivo afirma que pagamento dos salários será mantido em dia até o fim do governo Mateus Simões (PSD)

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
13/10/2026 19:25 - atualizado em 13/10/2026 19:33

compartilhe

×
Cidade Administrativa, onde funciona a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Cidade Administrativa, sede do governo mineiro crédito: Euler Junior/EM/D.A Press

O governo de Minas informou, por meio de uma nota, que o salário referente a dezembro deste ano será depositado na conta do servidor até o dia 6 de janeiro, data da posse de Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador no primeiro turno das eleições. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O governo também informou que o décimo terceiro salário será pago integralmente ainda em 2026, em data a ser divulgada em breve.

“Desde agosto de 2021, os salários dos servidores do Poder Executivo estadual são pagos integralmente até o quinto dia útil de cada mês, com antecipação em algumas ocasiões. Essa regularidade será mantida até o encerramento da atual gestão”, diz a nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cleitinho e o atual governador, Mateus Simões (PSD), trocaram farpas a respeito do pagamento dos servidores. Após Simões manifestar, durante reunião com sua equipe, preocupação com o pagamento de janeiro, o governador eleito rebateu, afirmando que, se os vencimentos não fossem pagos, o atual chefe do Executivo estaria “alegando sua própria incompetência”.

Tópicos relacionados:

governo janeiro pagamento rio rio-de-janeiro salario salarios

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay