Campanha registra canal de WhatsApp "Tropa do Flávio" no TSE

A campanha do senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a existência do canal “Tropa do Flávio” no WhatsApp. Os advogados do parlamentar enviaram uma petição à Corte nesta terça-feira (13/10) informando a existência do espaço virtual.

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A medida ocorre após o presidente do TSE, Kássio Nunes Marques, determinar que o canal “Exército do Lula” seja registrado oficialmente para continuar no ar. O espaço dedicado a Lula tem 4,3 milhões de inscritos, enquanto o de Flávio tem 1,4 milhão. Na decisão, Kássio também afirma que novas publicações no canal de Lula ocorram apenas 48 horas após o registro.

“Os endereços preexistentes não informados no RRC (Requerimento de Registro de Candidatura) ou no DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) somente poderão ser utilizados em campanha 48 horas após seu registro na Justiça Eleitoral”, disse o ministro na decisão. Kássio atendeu a pedido de Flávio para derrubar o canal criado pelo deputado André Janones, aliado de Lula.

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No entanto, a decisão foi revogada pelo corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva. A decisão de Kássio foi criticada e apontada como censura, já que o canal dedicado à campanha do atual presidente não foi criado pelo candidato ou por sua equipe.