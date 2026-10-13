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Campanha registra canal de WhatsApp "Tropa do Flávio" no TSE

Decisão ocorreu após o presidente da Corte Eleitoral determinar que a campanha de Lula registrasse o canal "Exército do Lula"

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
13/10/2026 20:27

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Flávio Bolsonaro informou ao TSE a existência do canal
Flávio Bolsonaro informou ao TSE a existência do canal "Tropa do Flávio", no WhatsApp, após decisão sobre o espaço dedicado à campanha de Lula crédito: Evaristo SA / AFP via Getty Images

A campanha do senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a existência do canal “Tropa do Flávio” no WhatsApp. Os advogados do parlamentar enviaram uma petição à Corte nesta terça-feira (13/10) informando a existência do espaço virtual.

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A medida ocorre após o presidente do TSE, Kássio Nunes Marques, determinar que o canal “Exército do Lula” seja registrado oficialmente para continuar no ar. O espaço dedicado a Lula tem 4,3 milhões de inscritos, enquanto o de Flávio tem 1,4 milhão. Na decisão, Kássio também afirma que novas publicações no canal de Lula ocorram apenas 48 horas após o registro.

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“Os endereços preexistentes não informados no RRC (Requerimento de Registro de Candidatura) ou no DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) somente poderão ser utilizados em campanha 48 horas após seu registro na Justiça Eleitoral”, disse o ministro na decisão. Kássio atendeu a pedido de Flávio para derrubar o canal criado pelo deputado André Janones, aliado de Lula.

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No entanto, a decisão foi revogada pelo corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva. A decisão de Kássio foi criticada e apontada como censura, já que o canal dedicado à campanha do atual presidente não foi criado pelo candidato ou por sua equipe.

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