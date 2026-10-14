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CNN: Cleitinho negocia com Flávio apoio para reeleição em 2030

Em seu blog, jornalista Caio Junqueira afirmou que o objetivo do governador eleito seria afastar antecipadamente Nikolas da disputa por sua sucessão nas próximas eleições

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Repórter
14/10/2026 08:10 - atualizado em 14/10/2026 08:14

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CNN: Cleitinho negocia com Flávio apoio para reeleição em 2030
O jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, comenta sobre as negociações políticas envolvendo Cleitinho e Flávio Bolsonaro crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

O jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, afirmou que o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), tratou de dois assuntos no mais recente encontro com Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República: a dívida de Minas Gerais e a garantia do apoio de Flávio à reeleição de Cleitinho. A informação teria sido relatada à CNN por interlocutores dos dois políticos e foi publicada no blog de Junqueira.

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“Em relação a 2030, Cleitinho deseja uma garantia de que Flávio apoie sua reeleição naquele ano, o que significaria que o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) não seria candidato ao governo do estado”, afirmou Junqueira.

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O apoio de Flávio, caso eleito presidente da República, seria fundamental para determinar o candidato da direita na próxima eleição para o governo de Minas. Nikolas Ferreira (PL-MG) já admitiu que poderia ser candidato ao poder executivo mineiro. Com o acordo, ainda não concretizado segundo a CNN, Cleitinho seria o nome de Flávio para 2030.

Vale lembrar que, na campanha deste ano, o candidato do PL, o empresário Flávio Roscoe, com o apoio de Nikolas e Flávio Bolsonaro, teve quase 800 mil votos e terminou na terceira colocação. Cleitinho ganhou as eleições no primeiro turno com 6,3 milhões de votos.

Cleitinho tem compartilhado nos últimos dias em suas redes sociais vídeos de apoio a Flávio Bolsonaro. Ele se reuniu na última quinta-feira com o primeiro colocado do primeiro turno das eleições presidenciais e discutiu a renegociação da dívida de Minas com o governo federal.

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“Minas Gerais vai precisar do governo federal. A gente tem uma vida para pagar, renegociar essa dívida”, afirmou Cleitinho após a reunião. “Minas Gerais precisa ter um presidente que trate bem Minas, que receba o governador de tapete verde e amarelo, que não é o que acontece hoje. O atual presidente machuca, tem preconceito com Minas Gerais só porque quem está na cadeira não é aliado dele. Junto com Cleitinho, Minas vai decolar”, garantiu Flávio.

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