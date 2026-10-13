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ELEIÇÃO 2026

Cleitinho pergunta em vídeo pró-Flávio: 'Trabalhadores estão com quem?'

Durante interação com pedestres, o governador eleito confirma aliança política; respostas apontam força da chapa do PL no estado mineiro

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
13/10/2026 11:50 - atualizado em 13/10/2026 12:27

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"Em quem vão votar": Cleitinho Azevedo mobiliza eleitores por Flávio Bolsonaro
Cleitinho Azevedo durante campanha nas ruas para Flávio Bolsonaro, com eleitores demonstrando apoio crédito: Redes Sociais/Reprodução

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), voltou a declarar apoio ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) em publicações nas redes sociais. Em caminhada pelas ruas, o político conversou com pedestres e perguntou em quem pretendiam votar.

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Em um dos vídeos gravados, Cleitinho questionou trabalhadores sobre a escolha eleitoral. Ao indagar sobre o voto, ouviu respostas em referência ao número 22, utilizado pelo candidato do PL na urna.

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Ao abordar um eleitor que votou em branco para presidente no primeiro turno e escolheu apenas os irmãos de Cleitinho, o governador eleito pediu engajamento. Cleitinho solicitou apoio para vencer no segundo turno e destacou que Flávio assumiu o compromisso de ajudar Minas Gerais.

 

Adesivagem de carro e campanha nas ruas

Engajado na disputa do segundo turno presidencial, Cleitinho gravou um vídeo, nessa segunda-feira (12/10), adesivando o próprio automóvel com propaganda de Flávio Bolsonaro. O governador eleito retirou o adesivo da própria campanha e colocou um material em que aparece ao lado do candidato à Presidência.

Durante a gravação da colagem, o político declarou: “Cleitinho e Flávio Bolsonaro. Bolsonaro é Minas Gerais, Minas Gerais é Flávio Bolsonaro”.

Relação política e propostas para Minas Gerais

Os dois políticos mantêm uma relação estreita, ainda que Cleitinho também afirme que pretende dialogar com Lula em caso de uma possível reeleição.

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Na última quinta-feira (8/10), Flávio afirmou que, se eleito, reverterá a dívida de Minas Gerais com a União em obras executadas pelo governo federal no território mineiro. A proposta partiu do próprio governador eleito durante reunião em Brasília.

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