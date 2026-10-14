Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio atua para acalmar mercado após polêmica sobre fim da escala 6x1

Coordenador da candidatura do senador ao Planalto procurou representantes do setor financeiro para conter a reação à sinalização favorável à redução da jornada de trabalho

Publicidade
Carregando...
AH
Armando Holanda - Correio Braziliense
AH
Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
14/10/2026 14:20

compartilhe

×
Senadora Tereza Crsitina (PP-MS), ao lado d candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do coordenador de sua campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN)
Senadora Tereza Cristina (PP-MS) ao lado do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do coordenador de sua campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN) crédito: Reprodução/YouTube

A sinalização favorável do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao fim da escala de trabalho 6x1 provocou desconforto entre representantes do mercado financeiro e levou a coordenação de sua campanha à Presidência da República a agir nos bastidores para conter os ânimos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após a manifestação do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coordenador da candidatura telefonou para associações e interlocutores do setor na tentativa de tranquilizá-los.

Leia Mais

A movimentação ocorreu depois que empresários e representantes do mercado foram surpreendidos pelo posicionamento do presidenciável ontem (13/10). A avaliação entre esses interlocutores era de que o aceno de Flávio à proposta de redução da jornada de trabalho destoava das expectativas de setores econômicos em relação à candidatura do PL.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos telefonemas, a coordenação da campanha buscou reduzir o desconforto provocado pela declaração e evitar que o episódio ampliasse as resistências à candidatura entre representantes do setor financeiro. A interlocução, segundo relatos de bastidores, ajudou a dar uma “arrefecida” nos ânimos, embora a manifestação do senador tenha causado surpresa.

Tópicos relacionados:

6x1 campanha eleicoes-2026 empresarios flavio-bolsonaro reducao-de-jornada rogerio-marinho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay