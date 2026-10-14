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Eleições 2026

Lula pode ir ao Senado após votação da PEC que prevê fim da escala 6x1

A possibilidade de ida ao Congresso, segundo aliados, está condicionada à aprovação do texto nos dois turnos

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
14/10/2026 12:33

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Presidente Lula na cerimônia sobre medidas para microempreendedores individuais
No pacote anunciado por Lula há até mesmo a compra de dívidas dos microeemprendedores junto aos bancos crédito: Ricardo Stuckert/PR

Integrantes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que há uma expectativa do petista ir ao Senado Federal nesta quarta-feira (14/10) após a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O tema se tornou uma das principais bandeiras da campanha eleitoral do candidato à reeleição.

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Inicialmente, Lula cogitava participar de atos de campanha em São Paulo e no Rio de Janeiro. No entanto, a tramitação da proposta levou o presidente a permanecer em Brasília para acompanhar a votação. A possibilidade de ida ao Senado está condicionada à aprovação do texto nos dois turnos.

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A PEC prevê mudanças no modelo de jornada de trabalho e integra a agenda defendida pelo chefe do Executivo. A votação pode abrir espaço para que Lula reforce o tema politicamente durante a campanha.

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) estará em Porto Alegre durante a tarde desta quarta-feira, período previsto para a votação da PEC.

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Nessa terça-feira (13/10), o primogênito de Jair Bolsonaro declarou que votará a favor do fim da escala 6x1. A afirmação foi feita após o senador deixar a residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. “A maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6x1, então eu vou votar a favor do fim da 6x1”, afirmou.

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