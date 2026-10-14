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Pesquisa Quaest: Flávio tem 54% de rejeição; Lula está com 53%

Levantamento nacional da Pesquisa Quaest/Globo sobre a corrida presidencial aponta um cenário de forte polarização

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Repórter
14/10/2026 18:37 - atualizado em 14/10/2026 18:40

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Quaest divulga primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro, candidatos no segundo turno, em meio à divulgação da nova pesquisa Quaest crédito: Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP

Levantamento nacional da Pesquisa Quaest/Globo sobre a corrida presidencial aponta alta rejeição aos principais nomes cotados para a disputa.

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Segundo os dados do estudo, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 54% de rejeição entre os eleitores, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em seguida, com 53%.

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Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois pré-candidatos estão tecnicamente empatados no nível de resistência do eleitorado.

A Quaest também divulgou nesta quarta-feira a sua primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. 

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Em votos totais, Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 44%. Os eleitores indecisos representam 1%, e 9% afirmam que pretendem votar em branco ou nulo.

 

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