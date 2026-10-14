Janones pede liberação imediata do canal Exército do Lula no WhatsApp

O deputado federal André Janones pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, nesta quarta-feira (14/10), a liberação imediata do canal “Exército do Lula”, espaço virtual criado no WhatsApp para divulgar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na petição, Janones afirma que o espaço não faz parte dos ambientes oficiais de campanha do petista.

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A previsão é de que o canal volte ao ar na tarde desta quinta-feira (15), após ser suspenso por uma decisão do ministro Nunes Marques. Depois de uma série de reviravoltas, o ministro Kássio decidiu suspender o canal por 48 horas, após registro da campanha de Lula.

No entanto, Kássio entendeu que não é possível desassociar as atividades. Nas redes sociais, Janones sugeriu que a derrubada ocorre para prejudicar a mobilização em torno da votação do fim da escala 6x1. “Fica a pergunta: será uma coincidência o canal ter caído justamente durante a votação do fim da escala 6x1? Cada um faça a sua própria análise”, disse o deputado.

O canal já conta com 4,3 milhões de inscritos e tinha sido suspenso anteriormente por uma decisão do magistrado, que atendeu a pedido de Flávio Bolsonaro. A atuação do ministro Kássio Nunes no caso tem provocado incômodo nos bastidores da Corte. Auxiliares de ministros ouvidos reservadamente avaliam que as medidas adotadas pelo magistrado extrapolam os limites da fiscalização eleitoral e podem abrir precedentes considerados problemáticos para a mobilização política nas redes sociais.

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A suspensão do canal foi derrubada pelo corregedor-geral Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do processo. Ontem, diante da nova ordem de Kássio, ele pediu que a situação seja levada de imediato para manifestação do colegiado.