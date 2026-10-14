Janones sobre suspensão do canal 'Exército do Lula': "Duvida que voltaremos ainda maior?"

O deputado federal André Janones (Rede) utilizou as redes sociais para comentar sobre a suspensão de 48 horas do canal “Exército do Lula”, imposta pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Kassio Nunes Marques. O parlamentar reeleito afirmou estar confiante no crescimento do canal e chamou eleitores para o Instagram próprio, enquanto o grupo estiver privado.

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Um dos comentários feitos por Janones aconteceu após uma matéria sobre a punição contra o grupo de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Jornal Nacional, da Rede Globo. O deputado comemorou a visibilidade, e demonstrou confiança quanto ao futuro do canal: “Alguém duvida que voltaremos ainda maior?”.

Além da afirmação de confiança, o parlamentar também convocou os apoiadores de Lula para o Instagram próprio, enquanto o canal não volta ao funcionamento normal. Janones usou termos utilizados por militares para a convocação dos eleitores.

“Devido à suspensão do canal Exército do Lula, informo que nosso QG [quartel-general] passará a funcionar, provisoriamente, no meu perfil oficial no Insta. Assim, ficam convocados todos os soldados da ativa a se apresentarem imediatamente”, escreveu o deputado.

Além de convocar a mobilização para uma continuação do canal, o deputado ainda afirmou que aposta na força “orgânica” dos "soldados" enquanto o grupo permanece fora do ar, pedindo para que os apoiadores espalhem as notícias.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.